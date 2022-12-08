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Число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга превысило 40 тыс. — это рекорд

Число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга превысило 40 тыс. — это рекорд
Иллюстрация: DK.RU

Быстрее всего растет предложение в группе студий и однокомнатных квартир. Их доля в общем ассортименте приближается к 60%. Это тоже максимальный показатель за всю историю рынка.

#ЖИЛЬЕ#НОВОСТРОЙКИ#НОВОСТИ

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, к началу декабря количество нереализованных квартир на первичном рынке Екатеринбурга выросло до 41,6 тыс. Это новый исторический рекорд — на 38% больше, чем в 2021 г.

В последние месяцы объем предложения в новостройках быстро растет. Так, в октябре число нереализованных квартир на первичном рынке оценивалось в 37 тысяч. При этом темпы продаж остаются слабыми и нестабильными.

Но вера в продление «льготной ипотеки» на следующий год по-прежнему сильна, как и в ее силу. Чем еще можно объяснить такой оптимизм? — комментирует партнер bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области Михаил Хорьков

Число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга превысило 40 тыс. — это рекорд 1

Наиболее высокими темпами растет предложение в группе студий и однокомнатных квартир. Их доля в общем ассортименте составляет уже более 57%.

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Автор: Виктория Говорковская
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