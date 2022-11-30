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Продавцы «вторички» перестали играть в догонялки с девелоперами и активно повышать цены

Продавцы «вторички» перестали играть в догонялки с девелоперами и активно повышать цены
Иллюстрация: DK.RU

Текущий объем предложения на вторичном рынке Екатеринбурга медленно снижается, а на первичном — растет, обновляя исторические максимумы. Михаил Хорьков — о ситуации на рынке жилья.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Объем предложения на вторичном рынке Екатеринбурга медленно снижается. Однако в районах со значительным объемом строительства, таких как Академический и Солнечный, фиксируется заметный рост. Возможно, владельцам квартир в этих локациях придется «подвинуться» по цене, поскольку девелоперы анонсируют скидки для покупателей.

До последнего времени продавцы вторичных квартир в этих районах играли в догонялки с девелоперами и активно повышали цены. Но ситуация меняется. Девелоперы перешли к скидкам, а квартир в соседних домах становится все больше, — констатирует руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов, глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков в публикации в Телеграм-канале REBURG-EKB.

Одна из особенностей вторичного рынка жилья в Екатеринбурге — большое число «молодых» квартир:   

  • около 7% объектов были построены в 2021 и в 2022 гг. Среди них много «инвестиционных квартир»;
  • каждая десятая квартира не старше 3 лет. Основу этого предложения составляют 1-комнатные квартиры и студии;
  • почти треть всего предложения формируют квартиры после 2010 г. постройки.  

Михаил Хорьков отмечает, что на фоне не очень большого выбора на вторичном рынке объем предложения в новостройках растет: в октябре число нереализованных квартир на нем превысило отметку в 37 тысяч и продолжило расти в ноябре, обновляя исторические максимумы.

Число сделок на рынке новостроек снижается: в октябре по ДДУ было приобретено порядка 1200 объектов — примерно на треть меньше, чем в сентябре 2022 г., и на 45% меньше, чем в октябре 2021 г. 

Ранее Михаил Хорьков сообщил, что цены на квартиры в Екатеринбурге остаются стабильными. Ни о каких массовых дисконтах, которые сейчас фиксируют в Москве, речи нет:

Не надо путать отдельные факты о скидках в 30-40% с рыночными тенденциями и общей практикой. В Екатеринбурге стоимость вторичного жилья, указанная в прайсах, не изменилась. Есть торг в процессе подготовки к сделкам. В результате последнего по отдельным проектам возможны скидки. 

Автор: Виктория Говорковская
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