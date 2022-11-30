Продавцы «вторички» перестали играть в догонялки с девелоперами и активно повышать цены

Текущий объем предложения на вторичном рынке Екатеринбурга медленно снижается, а на первичном — растет, обновляя исторические максимумы. Михаил Хорьков — о ситуации на рынке жилья.

Объем предложения на вторичном рынке Екатеринбурга медленно снижается. Однако в районах со значительным объемом строительства, таких как Академический и Солнечный, фиксируется заметный рост. Возможно, владельцам квартир в этих локациях придется «подвинуться» по цене, поскольку девелоперы анонсируют скидки для покупателей.

До последнего времени продавцы вторичных квартир в этих районах играли в догонялки с девелоперами и активно повышали цены. Но ситуация меняется. Девелоперы перешли к скидкам, а квартир в соседних домах становится все больше, — констатирует руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов, глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков в публикации в Телеграм-канале REBURG-EKB.

Одна из особенностей вторичного рынка жилья в Екатеринбурге — большое число «молодых» квартир:

около 7% объектов были построены в 2021 и в 2022 гг. Среди них много «инвестиционных квартир»;

каждая десятая квартира не старше 3 лет. Основу этого предложения составляют 1-комнатные квартиры и студии;

почти треть всего предложения формируют квартиры после 2010 г. постройки.

Михаил Хорьков отмечает, что на фоне не очень большого выбора на вторичном рынке объем предложения в новостройках растет: в октябре число нереализованных квартир на нем превысило отметку в 37 тысяч и продолжило расти в ноябре, обновляя исторические максимумы.

Число сделок на рынке новостроек снижается: в октябре по ДДУ было приобретено порядка 1200 объектов — примерно на треть меньше, чем в сентябре 2022 г., и на 45% меньше, чем в октябре 2021 г.

Ранее Михаил Хорьков сообщил, что цены на квартиры в Екатеринбурге остаются стабильными. Ни о каких массовых дисконтах, которые сейчас фиксируют в Москве, речи нет: