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Коттедж под Первоуральском выставлен на продажу за 188 млн руб.

Коттедж под Первоуральском выставлен на продажу за 188 млн руб.
Иллюстрация: «Кулиговская и партнеры».

Минималистичный особняк расположен недалеко от горнолыжного комплекса «Пильная Парк». Общая площадь застройки составляет 662,3 кв. м, площадь участка — 60 соток.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

По сути, на продажу выставлен комплекс зданий в едином стиле — минималистичных, с плоской кровлей, и панорамными окнами. Из окон дома виден склон горы Пильной.

Это современный коттедж. Можно гордиться, что у нас на Урале такие есть. Такие варианты появляются раз в пять лет. Чаще продаются коттеджи в стиле ар деко и барокко, — отметил Павел Боровиков, управляющий партнер агентства дорогой недвижимости «Кулиговская и партнеры» (цитата по E1.RU).

Коттедж под Первоуральском выставлен на продажу за 188 млн руб. 1

Коттедж под Первоуральском выставлен на продажу за 188 млн руб. 2

Коттедж под Первоуральском выставлен на продажу за 188 млн руб. 3

Коттедж под Первоуральском выставлен на продажу за 188 млн руб. 4

Коттедж под Первоуральском выставлен на продажу за 188 млн руб. 5

Напомним, спрос на загородную недвижимость сильно вырос в пандемию, в 2020–2021 гг., но в этом году ажиотаж сменился падением: за девять месяцев 2022 г. число сделок в элитном сегменте упало в полтора раза в связи с неопределенностью и готовностью продавцов давать покупателям дисконт. Круг покупателей дорогой загородной недвижимости сужается, к тому же они выбирают участки меньшего размера и без подряда, предпочитая сэкономить.

Фото в тексте — «Кулиговская и партнеры».

Автор: Виктория Говорковская
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