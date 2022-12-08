Государственных топ-менеджеров за неуспеваемость лишат 20% премий

За недостижение ключевых показателей и несвоевременную отчетность топ-менеджеров государственных корпораций оштрафуют на одну пятую часть премии, а за выполнение плана выплатят дополнительные 15-50%.

Аппарат правительства ранее предложил придать проектной деятельности Белого дома новую форму, пишет Коммерсантъ. Этого предлагается достичь за счет четкого регламента ролей, функций, полномочий и ответственности ее участников и роботизации наиболее рутинных аспектов работы, включая автоматический мониторинг движения к национальным целям.

Правительство придумало системы штрафов и стимулирующих выплат, чтобы простимулировать топ-менеджеров государственных корпораций ответственнее относиться к результатам и отчетности. Теперь за некачественное достижение показателей и несвоевременную публикацию отчетности предусмотрена возможность «депремирования отстающих» на 20% от стимулирующих выплат. Зато размер вознаграждения за достижение функциональных ключевых показателей эффективности составит от 15% до 50% совокупной годовой премии, «что послужит стимулом для руководителей активнее работать над реализацией значимых проектов».

Как напоминает кабмин, компании с госучастием с 2022 г. обязаны ежеквартально отчитываться о достижении ключевых показателей эффективности. Ранее ключевые показатели эффективности утверждались советами директоров госкомпаний после согласования с профильными министерствами. Теперь решения будет принимать межведомственная рабочая группа. Общекорпоративные показатели характеризуют прибыльность организаций, функциональные — позволяют оценить работу, связанную с реализацией проектов.

«Если менеджмент ворует деньги, а на рынке высокая конкуренция, то компания просто не выживет. Но из-за ухода западных фирм у российских не будет сильных стимулов повышать эффективность управления», считает профессор финансов бизнес-школы имени Стивена Росса Мичиганского университета Андрей Маленко. Почему с уходом западных компаний Россия рискует потерять не только их капитал, но и современные управленческие практики в интервью DK.RU.