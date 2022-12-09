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В ТЦ «Мега Химки» произошел сильный пожар. Гипермаркет OBI уничтожен огнем

В ТЦ «Мега Химки» произошел сильный пожар. Гипермаркет OBI уничтожен огнем
Иллюстрация: ГУ МЧС по Московской области

Магазин загорелся, по основной версии, из-за короткого замыкания. Погиб как минимум один человек. Страховщикам пожар может обойтись в сумму до 30 млрд руб., но скорее она будет в разы меньше.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Ночью 9 декабря загорелся торговый центр «Мега Химки» в ближнем Подмосковье: пожар охватил кровлю строительного гипермаркета OBI, площадь пожара доходила до 18 тыс. кв. м. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, в 8.25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м. Известно как минимум об одном погибшем — предположительно это охранник.

Тушение осложняется особенностями здания и большой горючей нагрузкой. Пожару присвоен четвертый из пяти уровней сложности. Во время пожара произошел взрыв, после чего обрушились конструкции, добавляет ТАСС. По одной версии, взорвались газовые баллоны, по другой — лакокрасочные материалы.

По данным ТАСС, основная версия пожара — короткое замыкание. При сварочных работах в пристройке к зданию были допущены нарушения, и рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь. Рассматривалась также версия о поджоге, но она не подтвердилась.

Гипермаркет почти полностью разрушен, но огонь не распространился на остальную часть ТЦ «Мега Химки». Сейчас главная задача – это безопасность жителей, важно убедиться, что огонь не перекинется на соседние здания, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев

После пожара размер страховых выплат может составить до 20-30 млрд руб. — но это оценка для всего комплекса зданий ТЦ «Мега Химки» и автомобилей снаружи, пострадавших от пожара, сказал РБК представитель Всероссийского союза страховщиков.

Это не первый крупный пожар в Подмосковье в этом году: 3 августа сгорел склад Ozon на Новорижском шоссе, сообщал DK.RU. Во Всероссийском союзе страховщиков оценили ущерб в 17 млрд руб. (на такую сумму были застрахованы склад и его содержимое), это был один из крупнейших убытков за последнее время.

Автор: Андрей Пермяков
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