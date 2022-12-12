Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.12
62,38
65,84
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Alliance Legal CG стала лидером рейтинга «Право.ru-300»

Alliance Legal CG стала лидером рейтинга «Право.ru-300»
Иллюстрация: Alliance Legal CG

Исследовательский рейтинг «Право.ru-300» является ориентиром для судов и заказчиков в оценке уровня профессионализма консультантов. Исследование имеет важное значение для рынка и бизнеса.

#ЮРИСТЫ#НОВОСТИ

2 декабря правовой портал «Право300» объявил лидеров юридического рынка России. Alliance Legal CG отмечена в номинациях «Арбитражное судопроизводство» (крупные споры), «Налоговое консультирование и споры», «Банкротства (включая споры)», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции», «ГЧП/Инфраструктурные проекты» и «Уголовное право».

Партнеры Дмитрий Фесько и Евгений Карноухов поздравляют команду и отмечают, что в трудные времена бизнес хочет видеть в юристе прежде всего своего партнера, с тем же предпринимательским взглядом. Особенно ценятся клиентоориентированность и разумность соотношения стоимости и качества юридических услуг.

Фирма Alliance Legal CG зарекомендовала себя в сотрудничестве с представителями среднего и крупного бизнеса, в том числе с частными инвесторами и госкорпорациями в рамках российского и международного законодательства. Среди клиентов компании — предприятия группы «Газпром», химический холдинг «Аурат», текстильный холдинг «Cozy Home», а также другие представители среднего и крупного бизнеса.

Читайте также на DK.RU: Несколько свердловских компаний вошли в авторитетный юридический рейтинг.

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Игорь и Лев Ковпаки выиграли суд на 300 миллионов рублейИгорь и Лев Ковпаки выиграли суд на 300 миллионов рублей
  • Минфин РФ не собирается продлевать льготную ипотеку на новостройкиМинфин РФ не собирается продлевать льготную ипотеку на новостройки
  • Число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга превысило 40 тыс. — это рекордЧисло нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга превысило 40 тыс. — это рекорд
  • Зло или драйвер развития? К чему приведет отмена льготной ипотеки — мнения экспертовЗло или драйвер развития? К чему приведет отмена льготной ипотеки — мнения экспертов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.