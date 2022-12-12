Alliance Legal CG стала лидером рейтинга «Право.ru-300»

Исследовательский рейтинг «Право.ru-300» является ориентиром для судов и заказчиков в оценке уровня профессионализма консультантов. Исследование имеет важное значение для рынка и бизнеса.

2 декабря правовой портал «Право300» объявил лидеров юридического рынка России. Alliance Legal CG отмечена в номинациях «Арбитражное судопроизводство» (крупные споры), «Налоговое консультирование и споры», «Банкротства (включая споры)», «Разрешение споров в судах общей юрисдикции», «ГЧП/Инфраструктурные проекты» и «Уголовное право».

Партнеры Дмитрий Фесько и Евгений Карноухов поздравляют команду и отмечают, что в трудные времена бизнес хочет видеть в юристе прежде всего своего партнера, с тем же предпринимательским взглядом. Особенно ценятся клиентоориентированность и разумность соотношения стоимости и качества юридических услуг.

Фирма Alliance Legal CG зарекомендовала себя в сотрудничестве с представителями среднего и крупного бизнеса, в том числе с частными инвесторами и госкорпорациями в рамках российского и международного законодательства. Среди клиентов компании — предприятия группы «Газпром», химический холдинг «Аурат», текстильный холдинг «Cozy Home», а также другие представители среднего и крупного бизнеса.

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