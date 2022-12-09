Реконструкция 14-километрового отрезка ЕКАД обойдется бюджету региона в 19 млрд руб.

Сами работы планируется начать в 2023 г. Сейчас управление автомобильных дорог Cвердловской области ищет подрядчика. Заявки принимаются до 27 декабря 2022 г.

Департамент госзакупок Свердловской области объявил конкурс на реконструкцию участка ЕКАД протяженностью 14 км от Тюменского до Режевского тракта. Стоимость контракта — 18,9 млрд руб., средства выделят из регионального бюджета по программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года».

Планируется, что за эти деньги дорогу расширят до шести полос, сделают освещение, обновят шесть путепроводов и три развязки, а также установят 2,8 км шумозащитных экранов и 15 водопропускных труб.

Подготовку к строительству подрядчик должен начать 10 февраля 2023 г., непосредственно строительно-монтажные работы стартуют в 2025 г. В планах полностью закончить проект к 25 ноября 2027 г.

Сумма средств, выделенных на ремонт данного участка дороги, сопоставима с одним годовым бюджетом Нижнего Тагила, четырьмя годовыми бюджетами Серова и девятью годовыми бюджетами Качканара.

Напомним, что, согласно конкурсным данным, на ремонт 11 участков дорог в Екатеринбурге планировалось потратить полмиллиарда рублей.

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