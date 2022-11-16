Выявлен картельный сговор на торгах, связанных с ЕКАДом

Контракты по защите строящейся дороги от актов незаконного вмешательства заключались в 2019 г. Как выяснило УФАС, несколько компаний намеренно сбивали цену, зная, что не выиграют тендер.

УФАС Свердловской области выявило картельный сговор на торгах в сфере транспортной безопасности с целью поддержания максимальной цены. В пресс-службе ведомства сообщили, что дело в контрактах по защите строящейся дороги вокруг Екатеринбурга от актов незаконного вмешательства.



«РБК Екатеринбург» пишет, что речь идет о фирмах:

ООО «Системы транспортной безопасности — Крым» (зарегистрировано в Симферополе);

ООО «ПТБ Скайфолл» (зарегистрировано в Калининграде, ранее называлось «Системы Транспортной Безопасности — Контур «К»);

ООО «Системы транспортной безопасности — Контур «Е» (зарегистрировано в Екатеринбурге, один из соучредителей, Сергей Бондаревич, ранее владел крымским предприятием).

В УФАС сообщили, что компании «применили схему «таран» в двух закупках. ООО «ПТБ Скайфолл» и ООО «СТБ — Контур «Е» активно снижали цену при подаче предложений. При этом зная, что не станут победителями торгов, так как не имеют лицензии на проведение закупаемых работ.

В одном случае это привело к победе и контракту на 26,99 млн руб. Во второй закупке победителем стал другой участник, подавший предложение о цене в дополнительное время.

Согласно данным «Контур.Фокус», речь идет о закупке 2019 г., тогда во время торгов начальную цену контракта снизили с 27,6 до 26,9 млн руб.

Данные участники намеренно вводят в заблуждение своих конкурентов относительно ценовой борьбы, снижая цену быстро и существенно. Вследствие чего добросовестные участники отказываются от дальнейшей подачи предложений. При этом заранее определенный «победитель», ООО «СТБ — Крым», воздерживается от большого снижения, в результате чего ему обеспечивается победа по максимально выгодной цене», — пояснили в антимонопольной службе.

Также ведомство установило, что участники торгов использовали один IP-адрес, с которого подавали заявки и ценовые предложения, общие номера телефона и адреса электронной почты.

В результате компанию из Екатеринбурга привлекли к административной ответственности и штрафу в 1 млн руб. В отношении ООО «Системы транспортной безопасности — Крым» и ООО «ПТБ Скайфолл» ведется административное расследование.

ЕКАД, напомним, торжественно открыли в сентябре этого года, на возведение дороги ушло более 30 лет. Северную часть дороги, сданной самой первой, в 2023 г. уже планируют реконструировать.

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