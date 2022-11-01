В 2023 году начнется реконструкция северной части ЕКАД

Екатеринбургскую кольцевую автодорогу планируют не только отремонтировать, но и расширить до восьми полос. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Строительство последнего участка ЕКАД было завершено в сентябре 2022 г. Он позволил объединить четыре федеральные дороги: Пермский тракт, M-5 «Урал», Екатеринбург-Шадринск-Курган и Тюменский тракт.

1 ноября стало известно, что в 2023 г. свердловские власти собираются закрыть северную часть автодороги на реконструкцию. Евгений Куйвашев сообщил об этом на открытии транспортно-логистического центра «Уральский».

Напомним, что 8 сентября 2022 г. движение по Екатеринбургской кольцевой автодороге открыл президент России Владимир Путин. Интенсивность движения на новом участке уже превысила 26 тыс. автомобилей в сутки. К началу следующего года она может увеличиться в полтора раза, а состав транспортного потока изменится.

Ранее DK.RU сообщил, что Свердловская область заплатит 200 млн руб. за ландшафтный дизайн развязки Кольцовского тракта с ЕКАД.