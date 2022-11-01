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В 2023 году начнется реконструкция северной части ЕКАД

В 2023 году начнется реконструкция северной части ЕКАД
Иллюстрация: све.рф

Екатеринбургскую кольцевую автодорогу планируют не только отремонтировать, но и расширить до восьми полос. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

#ЕКАД#НОВОСТИ

Строительство последнего участка ЕКАД было завершено в сентябре 2022 г. Он позволил объединить четыре федеральные дороги: Пермский тракт, M-5 «Урал», Екатеринбург-Шадринск-Курган и Тюменский тракт.

1 ноября стало известно, что в 2023 г. свердловские власти собираются закрыть северную часть автодороги на реконструкцию. Евгений Куйвашев сообщил об этом на открытии транспортно-логистического центра «Уральский».

Напомним, что 8 сентября 2022 г. движение по Екатеринбургской кольцевой автодороге открыл президент России Владимир Путин. Интенсивность движения на новом участке уже превысила 26 тыс. автомобилей в сутки. К началу следующего года она может увеличиться в полтора раза, а состав транспортного потока изменится. 

Ранее DK.RU сообщил, что Свердловская область заплатит 200 млн руб. за ландшафтный дизайн развязки Кольцовского тракта с ЕКАД.

﻿Развязка расположена на гостевом маршруте, на пути из аэропорта и в аэропорт. Рядом находится выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», где проходят мероприятия всероссийского и международного уровней. Поэтому мы должны создать привлекательное общественное пространство для горожан и гостей города, — пояснил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Автор: Виктория Говорковская
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