Минфин РФ не собирается продлевать льготную ипотеку на новостройки

«Строительная отрасль подсела как на иглу на льготную ипотеку, и чем дольше сидишь, тем больнее слезать. На первичном рынке не осталось никакой рыночной ипотеки», — заявил представитель Банка России.

Минфин РФ сообщил, что кабмин не собирается продлевать льготную ипотеку на новостройки под 7% годовых в 2023 г. Ранее за отказ от программы также выступала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишут Ведомости. Банк России выступает за постепенный отказ от программы льготной ипотеки. Такое заявление сегодня сделал заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов:

Знаете, сейчас такое ощущение, что строительная отрасль подсела как на иглу на льготную ипотеку, и чем дольше сидишь, тем больнее слезать. Наша позиция всегда обозначалась, что мы против любых программ субсидирования. В целом любая программа субсидирования искажает цены, она создает дисбаланс в долгосрочной перспективе. Нам понравилась льготная ипотека тогда, когда она была запущена - в пандемию. Льготная программа по ипотеке уже практически три года живет, за это время у нас цены практически разъехались на первичном и вторичном рынке. У нас на первичном рынке вообще не осталось никакой рыночной ипотеки.

В то же время строительный блок кабмина поддержал продление ипотечных льгот, в том числе программы субсидирования от застройщиков. По мнению замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, данная меры должна действовать как минимум до конца 2023 г, поскольку это увеличивает доступность жилья.

В конце апреля 2020 г. правительство утвердило программу льготной ипотеки на новостройки со ставкой 6,5% годовых. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С тех пор данная мера несколько раз продлевалась, а ставка менялась. В настоящее время она рассчитана до 31 декабря 2022 г., ставка составляет 7% годовых. Лимит по кредиту — 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти и 6 млн руб. — для остальных регионов.

К чему приведет отмена льготной ипотеки — нужна ли она застройщикам, выгодна ли для экономики в целом? DK.RU пообщался с застройщиками и выяснил, как на рынок влияют подобные заявления властей, что может стать с рынком новостроек, если льготную ипотеку все-таки отменят.