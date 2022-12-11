Екатерининская Ассамблея-2022: как прошел главный благотворительный вечер года на Урале?

На аукционе разыграли около 20 лотов, среди них — скульптура Георгия Победоносца и ужин дома у Александра Шохина. Гости вечера собрали более 108 млн руб. для людей, которые нуждаются в помощи

Вчера в Синара Центре прошел 12-й благотворительный вечер Екатерининской Ассамблеи. Проект появился в 2011 г. по инициативе президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского. За 11 лет на поддержку социально-значимых инициатив собрали более 360 млн руб. На вечере собрали еще более 108 млн руб.

По традиции вечер прошел в дни памяти святой великомученицы Екатерины — небесной покровительницы столицы Среднего Урала. В числе почетных гостей его посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент РСПП Александр Шохин, музыкант Евгений Маргулис, народный артист РФ, худрук Театра Наций Евгений Миронов. А приглашенной звездой вечера стала группа «Моральный кодекс».

Перед аукционом гости могли ознакомиться с лотами и приобрести билеты на благотворительную лотерею, где разыгрывалось 15 предметов. Также всем предлагалось поучаствовать в акции «Дерево добра» и исполнить новогодние желания ребят из екатеринбургской школы-интерната №17. Открытки-листочки можно было «сорвать» с двухметрового металлического дерева. Его специально выковал кузнец Алексей Вишнев из Полевского.

В начале вечера губернатор обратился к организаторам и участникам Екатерининской Ассамблеи:

Я хочу еще раз поблагодарить Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей и всех участников «Екатерининской Ассамблеи» за участие. Вы своим примером показываете всем, что помимо работы, помимо той отдачи, которую вы делаете ежегодно на благо нашей страны и региона, вы еще и участвуете в этом. Я желаю всем крепкого здоровья. Успеха и процветания вашему бизнесу, душевных сил для новых добрых дел на благо нашей Свердловской области и ее жителей. Спасибо вам большое и низкий вам поклон!

Ужин за 20 млн и лоты-сюрпризы

По традиции лотами становятся предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. Изначально на аукцион выставили 15 лотов, но их количество по инициативе гостей выросло.

Первый лот-сюрприз поступил на аукцион от лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева. Маленький саксофон из муранского стекла за 1,1 млн руб. приобрел председатель Уральского банка Сбербанка России Дмитрий Суховерхов. Еще один лот-сюрприз поступил от Евгения Маргулиса. Он пригласил четырех человек принять участие в знаменитом квартирнике. Лот за 1,2 млн руб. ушел гендиректору ООО «Пумори-инжиниринг инвест» Владимиру Ревзину.

Самым дорогим лотом оказалась интерьерная скульптура Георгия Победоносца из бронзы и серебра. Работа выполнена в образе русского богатыря, поражающего копьем Дракона. Лот передал директор компании «ФОРЭС» Сергей Шмотьев. За 20,5 млн руб. интерьерную скульптуру приобрел учредитель ГК «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Также за 20 млн руб. был продан лот президента РСПП Александра Шохина. Изначально он планировал предложить закрытый ужин в одном из лучших московских ресторанов. Но в итоге он пригласил участников аукциона на ужин к себе домой. Лот вскладчину приобрели учредитель Екатерининской Ассамблеи Дмитрий Пумпянский, гендиректор ЦУМ «Пассаж» Константин Погребинский и Андрей Симановский.

Традиционно на аукционе были востребованы антикварные и ювелирные изделия.

Директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский предоставил бронзовую скульаптуру знаменитого советского и американского скульптора Эрнста Неизвестного «Проходящий сквозь стену». Ее за 10 млн приобрел Дмитрий Пумпянский.

предоставил бронзовую скульаптуру знаменитого советского и американского скульптора «Проходящий сквозь стену». Ее за 10 млн приобрел Дмитрий Пумпянский. Настоящее произведение ювелирного искусства на аукцион передал гендиректор Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич . Драгоценная миниатюра памятника «Царь-пушка» весом в 12 кг, с исторически точными деталями, выполнена ювелирным домом CHAMOVSKIKH из высокопробного серебра и малахита. Лот за 4,5 млн руб. ушел Константину Погребинскому.

. Драгоценная миниатюра памятника «Царь-пушка» весом в 12 кг, с исторически точными деталями, выполнена ювелирным домом из высокопробного серебра и малахита. Лот за 4,5 млн руб. ушел Константину Погребинскому. А Константин Погребинский в свою очередь передал на аукцион антикварную фарфоровую наградную вазу в виде амфоры с портретом Владимира Ленина — яркий пример официального государственного подарка. Лот приобрел Дмитрий Пумпянский за 10 млн руб.

— яркий пример официального государственного подарка. Лот приобрел Дмитрий Пумпянский за 10 млн руб. Основатель и владелец ювелирного дома CHAMOVSKIKH Александр Чамовских представил на аукцион драгоценную брошь с монограммой «ЕА». Символ Екатерининской Ассамблеи приобрел за 2 млн руб. учредитель ГК «ANT-Групп» Антон Батаков.

представил на аукцион драгоценную брошь с монограммой «ЕА». Символ Екатерининской Ассамблеи приобрел за 2 млн руб. учредитель Супруги Алексей и Людмила Бобровы передали на аукцион Серию солдатиков из фарфора «Наполеон». Это работа мастеров итальянской «Мануфактуры Каччапуоти», выполненная в XIX в. Гендиректор АО Группа Синара Михаил Ходоровский приобрел лот за 1,3 млн руб.

Несколько выставленных лотов предназначались для ценителей искусства.

Трубная металлургическая компания предоставила на аукцион приглашение на 8 человек в ложу на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в Большой театр и на эксклюзивную экскурсию по театру. Лот за 10 млн руб. купил гендиректор ООО «ФОРЭС» Сергей Шмотьев.

предоставила на аукцион приглашение на 8 человек в ложу на балет «Щелкунчик» в Большой театр и на эксклюзивную экскурсию по театру. Лот за 10 млн руб. купил гендиректор ООО «ФОРЭС» Сергей Шмотьев. Евгений Миронов передал на аукцион сертификат на посещение премьеры Театра Наций «Кто боится Вирджинии Вулф», где будет исполнять главную роль. Это приглашение на 4 персоны в директорскую ложу, где когда-то сидел писатель и драматург Антон Чехов , и на экскурсию по театру. Сертификат за 1,8 млн руб приобрел вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов .

, и на экскурсию по театру. Сертификат за 1,8 млн руб приобрел вице-президент руководитель дивизиона «Урал» . Собрание сочинений величайшего комедиографа Франции Жана-Батиста Мольера , выпущенное на русском языке в начале XX в. предоставил на аукцион Андрей Козицын . Андрей Симановский купил двухтомник за 8 млн руб.

, выпущенное на русском языке в начале XX в. предоставил на аукцион . Андрей Симановский купил двухтомник за 8 млн руб. Картину русского художника Василия Кучумова «Опыты по выработке желтого фосфора из апатитов» передал член Совета директоров АО «Римера» Андрей Комаров . За 5 млн руб. ее приобрел участник ООО «Корпорация СТС» Андрей Бобров.

«Опыты по выработке желтого фосфора из апатитов» передал член Совета директоров . За 5 млн руб. ее приобрел участник Андрей Бобров. Уникальную тестовую виниловую пластинку альбома «Оранжевое настроение-3» со своим автографом передал лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Лот за 1,4 млн руб. купил ГК «PRO» Андрей Гончаров.

Были на аукционе и другие интересные лоты.

Уникальное джерси с автографами хоккеистов Павла Дацюка и Владислава Третьяка передал хоккейный клуб «Автомобилист». Его приобрел гендиректор Андрей Гончаров за 2,1 млн руб.

и передал хоккейный клуб Его приобрел гендиректор Андрей Гончаров за 2,1 млн руб. Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов передал на аукцион футболку олимпийской чемпионки по волейболу 1988 г. Ирины Кирилловой (Пархомчук) , в которой она выступала на легендарной олимпиаде в Сеуле. Лот за 1,1 млн руб. выкупил управляющий ООО «Уралпромстрой» Дмитрий Рябов .

, в которой она выступала на легендарной олимпиаде в Сеуле. Лот за 1,1 млн руб. выкупил управляющий Кроме этого, как сообщили организаторы Екатерининской Ассамблеи, еще один лот удаленно выкупил Игорь Заводовский, который не смог принять участие в аукционе очно. Ему за 100 тыс. ушел двухтомник «Экономическое развитие России», написанный экс-председателем Счетной Палаты РФ Алексеем Кудриным, с автографом автора.

Также на аукцион попали два лота лотереи. Неожиданно для всех собственный лот — набор памятных серебряных монет «Эволюция календаря» — выиграл Дмитрий Суховерхов. Гости решили выкупить монеты, и за 1 млн руб. их приобрел Александр Чамовских.

По инициативе Александра Шохина лотом аукциона стала драгоценная скульптура «Кролик с тростью», предоставленная Александром Чамовских. Ее за 2 млн рублей выкупил учредитель Антон Батаков и подарил Александру Шохину, родившемуся в год зайца.

Благотворителем, который внес самый большой вклад на аукционе, оказался Андрей Симановский, который приобрел сразу три лота. В награду Фонд святой Екатерины подарил ему уникальную ювелирную Икону святой Екатерины, изготовленную в старинной почти утраченной византийской технике горячей эмали – финифть – в единственном экземпляре.

Кто получит гранты?

В конце вечера Дмитрий Пумпянский объявил, что благодаря аукциону удалось собрать 108,5 млн руб. Этой суммы хватит на реализацию пяти проектов:

Миссия этого мероприятия – дарить добро тем, кто в нём нуждается. Благодаря Вашей поддержке вот уже двенадцатый год подряд происходит настоящее новогоднее волшебство: сердца людей открываются чуткости и доверию, благородству и милосердию. Меценатство на Среднем Урале имеет давние традиции, которые были заложены еще при промышленниках Демидовых. Современное уральское бизнес-сообщество продолжает и развивает эту практику, объединяя усилия предпринимателей для помощи нуждающимся.

Обычно благополучателями становятся проекты, направленные на свердловчан. Но в этот раз традиции решили изменить. В начале вечера гостям предложили в первую очередь собрать деньги на помощь детям Донбасса. Так 33,7 млн руб. отправятся в Макеевку на оснащение перинатального центра ГКБ №3. На эти деньги приобретут новое оборудование для выхаживания недоношенных детей и доношенных новорожденных с патологиями

Проекты из Свердловской области, которые претендуют на гранты, были выбраны в ходе многоступенчатого отбора. Как уже писал DK.RU, прием заявок проходил в мае-июне текущего года. Так на Ассамблею-2022 поступило рекордное количество — 59 заявок из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Алапаевска, Первоуральска, Ирбита, Арамиля и других городов. Из них эксперты Екатерининской Ассамблеи — представители региональных министерств социальной политики и здравоохранения, Законодательного собрания, общественных организаций, аналитического центра «Эксперт-Урал» — выбрали 13 наиболее значимых проектов. Затем шорт-лист передали членам Совета СОСПП, которые путем рейтингового голосования выбрали проекты, которые будут профинансированы в приоритетном порядке.

Так благополучателями станут четыре проекта из Свердловской области.

С проектом «Шагаю сам» заявилась школа-интернат №17 г. Екатеринбурга, которая реализует адаптированный общеобразовательные программы для детей с ДЦП. В учреждение необходимо купить оборудование для реабилитационных задач. Бюджет проекта — 4,1 млн руб.

заявилась которая реализует адаптированный общеобразовательные программы для детей с ДЦП. В учреждение необходимо купить оборудование для реабилитационных задач. Бюджет проекта — 4,1 млн руб. С проектом «Хочу ходить» заявился благотворительный фонд «Жизнь в Движении» Евгения Миронова. Фонд поддерживает детей с патологиями опорно-двигательного аппарата. Цель проекта — протезирование 20 детей из Свердловской области с использованием современного оборудования и комплектующих. Бюджет проекта — 35 млн руб.

заявился благотворительный фонд Евгения Миронова. Фонд поддерживает детей с патологиями опорно-двигательного аппарата. Цель проекта — протезирование 20 детей из Свердловской области с использованием современного оборудования и комплектующих. Бюджет проекта — 35 млн руб. Арамильская городская больница предложила реализовать проект «Если нельзя вылечить, это не значит, что нельзя помочь» . В больнице необходимо провести капремонт стационара патронажной службы, обслуживающей большую территорию Свердловской области, в том числе часть города Екатеринбурга. Бюджет проекта — 24,8 млн руб.

предложила реализовать проект . В больнице необходимо провести капремонт стационара патронажной службы, обслуживающей большую территорию Свердловской области, в том числе часть города Екатеринбурга. Бюджет проекта — 24,8 млн руб. Еще один проект, который получит грант — «Диагностика онкозаболеваний здесь и сейчас». В лабораторию Центра амбулаторной онкологической помощи Центральной городской клинической больницы №3 необходимо закупить оборудование, чтобы большее количество пациентов смогли пройти диагностику и своевременное лечение. Бюджет проекта — 10 млн руб.

В материале использованы фотографии пресс-службы СОСПП и департамента информполитики Свердловской области.

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