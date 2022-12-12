«Гознак» инвестирует в создание производства в Екатеринбурге

Управление собирается организовать выпуск оборудования, которое раньше поставляли в Россию зарубежные компании. Сейчас ЦБ РФ и весь банковский сектор столкнулись с его дефицитом.

«Гознак» планирует запустить в столице Урала производство счетно-сортировальных машин для обработки больших объемов банкнот. Об этом сообщил в интервью «Известиям» генеральный директор управления Аркадий Трачук:

Один из ближайших инвестпроектов, которые мы реализуем, — это расширение производственных возможностей в Екатеринбурге для этой компании. Соответствующие решения недавно были приняты. Будет налажено новое производство, которое позволит на достаточно коротком интервале времени закрыть потребности Банка России и предложить эти решения коммерческим банкам.

Аркадий Трачук подчеркнул, что выпуск оборудования постараются наладить оперативно. Однако не сообщил, с какими именно производственными площадками планирует взаимодействовать структура.

Напомним, что 1 декабря Сбер открыл на Урале первый региональный технохаб, где будут делать ПО для всей страны. DK.RU в числе первых оценил условия, в которых будут находиться уральские айтишники.