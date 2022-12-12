Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.12
62,38
65,84
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Гознак» инвестирует в создание производства в Екатеринбурге

«Гознак» инвестирует в создание производства в Екатеринбурге
Иллюстрация: ru.freepik.com

Управление собирается организовать выпуск оборудования, которое раньше поставляли в Россию зарубежные компании. Сейчас ЦБ РФ и весь банковский сектор столкнулись с его дефицитом.

#ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

«Гознак» планирует запустить в столице Урала производство счетно-сортировальных машин для обработки больших объемов банкнот. Об этом сообщил в интервью «Известиям» генеральный директор управления Аркадий Трачук:

Один из ближайших инвестпроектов, которые мы реализуем, — это расширение производственных возможностей в Екатеринбурге для этой компании. Соответствующие решения недавно были приняты. Будет налажено новое производство, которое позволит на достаточно коротком интервале времени закрыть потребности Банка России и предложить эти решения коммерческим банкам.

Аркадий Трачук подчеркнул, что выпуск оборудования постараются наладить оперативно. Однако не сообщил, с какими именно производственными площадками планирует взаимодействовать структура.

Напомним, что 1 декабря Сбер открыл на Урале первый региональный технохаб, где будут делать ПО для всей страны. DK.RU в числе первых оценил условия, в которых будут находиться уральские айтишники.

Сейчас в нашем регионе, как и во многих других, не хватает IT-специалистов. Такой проект даст возможность сохранить на Урале талантливых айтишников и развернуть новые образовательные программы подготовки таких специалистов. Для правительства Свердловской области Сбер всегда был надежным партнером. И в кризисные годы, и в годы, когда удавалось реализовывать знаковые проекты, Сбер всегда подставлял нам плечо. Вы тоже всегда можете на нас рассчитывать, — отметил на церемонии открытия губернатор Евгений Куйвашев.

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Игорь и Лев Ковпаки выиграли суд на 300 миллионов рублейИгорь и Лев Ковпаки выиграли суд на 300 миллионов рублей
  • Минфин РФ не собирается продлевать льготную ипотеку на новостройкиМинфин РФ не собирается продлевать льготную ипотеку на новостройки
  • Число нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга превысило 40 тыс. — это рекордЧисло нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга превысило 40 тыс. — это рекорд
  • Зло или драйвер развития? К чему приведет отмена льготной ипотеки — мнения экспертовЗло или драйвер развития? К чему приведет отмена льготной ипотеки — мнения экспертов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.