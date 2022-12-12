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Большинство российских топ-менеджеров не ожидают восстановления экономики к 2025 г.

Большинство российских топ-менеджеров не ожидают восстановления экономики к 2025 г.
Автор фото: Mohamed Hassan. Иллюстрация: Pixabay.com

Почти половина топ-менеджеров ожидают, что это произойдет к 2027 г., а каждый седьмой — что только через 13 лет. Развитию мешают откат к старым технологиям, санкции, сокращение населения.

#ПРОГНОЗЫ#НОВОСТИ

Только треть топ-менеджеров компаний, работающих в России, ожидают восстановления экономики страны к 2025 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Ассоциации менеджеров «Будущее управленческих позиций», в рамках которого опросили более 200 управленцев. 48% топ-менеджеров ожидают, что это произойдет только в 2027 г., а каждый седьмой респондент — что экономика восстановится только через 13 лет, к 2035 г. 

Сокращение темпов инновационного развития, откат к старым технологиям, рост научного разрыва между Россией и миром мешает продвижению российской экономики, указали 69% опрошенных. 68% респондентов считают, что это происходит из-за усиления внешнеполитических рисков: санкций и торговых войн. В топ-5 факторов вошли также сокращение трудоспособного населения, резкое падение импорта и долгосрочных инвестиций.

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«Окном возможностей» опрошенные топ-менеджеры считают ускорение цифровизации и переход на новые системы, развитие управленческих технологий и применение на практике, расширение сотрудничества РФ с развивающимися странами, развитие ИТ-сектора и электронной торговли.

Наиболее востребованными навыками управленцев в будущем, по мнению респондентов, станут быстрая адаптация к новым условиям, «российская смекалка», антикризисное управление, умения быстро восстанавливаться, критически мыслить и управлять рисками.

Автор: Андрей Пермяков
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