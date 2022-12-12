Россия думает над восстановлением прямых авиарейсов в Грузию. Но та встала перед дилеммой

Грузия несколько лет добивалась возобновления прямого авиасообщения с Россией, но сейчас, несмотря на экономические выгоды для страны, это чревато политическими сложностями.

Москва оценила «прагматичную линию», которую заняли власти Грузии по вопросу российско-украинского конфликта, сказал ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. А с января по ноябрь 2022 г. торговый оборот между Грузией и Россией вырос на 50% год к году, почти до $2 млрд. Кроме того, в этом году из России в Грузию переехали на ПМЖ примерно 113 тыс. россиян, что положительно повлияло на экономику страны.

Несмотря на долгое отсутствие прямых перелетов, Грузия остается популярным круглогодичным направлением для отдыха у россиян, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Но возобновление перелетов могло бы увеличить число поездок почти на треть, оценивает он. Это привело бы и росту доходов Грузии за счет туризма.

Денис Гончар допустил, что Москва возобновит прямое авиасообщение, приостановленное с 8 июля 2019 г., и отменит визовый режим для граждан Грузии, действующий с 2000 г., «при «формировании нужных предпосылок». Однако о конкретных условиях он говорить не стал.

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При этом спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе 10 декабря заявил, что вопрос возобновления прямых авиарейсов не стоит на повестке дня. Если Москва решит возобновить авиасообщение, это будет грозить Тбилиси обострением отношений с Евросоюзом, считает эксперт информационного ресурса Nation.ge Давид Авалишвили.

Сейчас возобновление прямых рейсов с Россией в большей степени пугает власти Грузии, чем радует,— полагает он.

Решение о возобновлении рейсов будет иметь скорее политический, нежели юридический характер, считает гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий. Многое будет зависеть от того, станет ли Запад усиливать вторичные санкции за поддержку связей с Россией.