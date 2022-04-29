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Компания Боржоми в сложной ситуации: остановлено производство в Грузии

Компания Боржоми в сложной ситуации: остановлено производство в Грузии
Иллюстрация: legkopolezno.ru

Контрольный пакет акций Боржоми купил попавший под санкции Альфа-Банк. Первые проблемы начались еще в пандемию 2020 г. , когда Боржоми впервые вынужденно сократили производство.

#НОВОСТИ

Боржоми (IDS Borjomi) решила временно приостановить производство воды на заводах в Грузии, сообщает Коммерсант. Причина — финансовые сложности, возникшие из-за спецоперации на Украине. Там отметили, что до сих пор им «не удалось существенно исправить ситуацию»:

С начала боевых действий на Украине компания IDS Боржоми Грузия находится в сложной ситуации. Сложная ситуация, сложившаяся на основных рынках сбыта продукции компании, усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам, что закрывало для компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами. Компания продолжает работать и по сей день в надежде существенно исправить ситуацию, что, к сожалению, пока не удалось. В связи с вышеизложенным компания вынуждена с 29 апреля временно приостановить производственный процесс на обоих разливочных заводах Боржоми.

Контрольный пакет акций IDS Borjomi в 2013 г. у наследников бизнесмена Бадри Патаркацишвили купила структура Альфа-Групп. После начала спецоперации Альфа-Банк попал под санкции стран ЕС. В 2020 г. компания зафиксировала первое падение продаж как минимум с 2016 г. Выручка IDS Borjomi за прошлый год снизилась на 6,93%, до $470 млн, EBITDA — на 14,28%, до $96 млн год к году.

Ранее DK.RU рассказал о предложении бизнесменов разрешить небанковским кредитным организациям открывать корреспондентские счета в иностранных банках и легализовать на государственном уровне работу с криптовалютой.

 

Автор: Андрей Широков
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