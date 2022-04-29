Бизнес придумал способ для «легализации» международных платежей

Бизнесмены просят разрешить небанковским кредитным организациям открывать корреспондентские счета в иностранных банках и легализовать на государственном уровне работу с криптовалютой. Аргументы.

В рамках комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по банкам и банковской деятельности представители российского бизнеса предложили возможные схемы «налаживания альтернативных расчетов с зарубежными контрагентами», сообщает РБК. Представители крупных российских компаний, бизнес-объединений и финансовых организаций считают, что преодолеть кризис и помочь с легализацией средств поможет расширение списка организаций, имеющих право работать с зарубежными банками, и расчеты в криптовалюте. Озвученные инициативы вскоре будут обобщены и направлены на рассмотрение в правительство, ЦБ, Госдуму.

Отключение ряда российских банков от SWIFT, исключение находящихся под санкциями кредитных организаций из корреспондентских отношений и ряд других ограничений, связанных с санкциями, привели к тому, что множество российских компаний сталкивается с барьерами во внешнеторговой деятельности. По предварительным данным опроса бизнес-объединения, о подобных сложностях заявили около 60% экспортеров.

По данным опроса РСПП, на данный момент крупные компании предприняли два основных шага, для того чтобы противостоять санкционному давлению. Изменили валюты контрактов и расчеты на рубли или «несанкционные валюты». Существенно упал интерес к евро, чуть меньше — к доллару. Контракты переориентировали на Китай, Индию и Турцию. «Очевидно, что это торговые хабы и вся логистика уже идет в ту сторону», — пояснил вице-президент РСПП Александр Мурычев.

Для минимизации вторичных санкционных рисков российские власти разрешили компаниям убрать из публичного поля значительную часть корпоративной информации, а также приостановили публикацию ряда внешнеэкономических данных статистики. Минфин подготовил проект правительственного постановления, в котором предлагает дать возможность широкому кругу компаний закрыть отчетность на неопределенный срок (такие решения будут приниматься по представлению профильного ведомства).

В качестве основных предложений бизнесмены просят разрешить небанковским кредитным организациям открывать корреспондентские счета в иностранных банках. В условиях санкций крайне важно, чтобы на трансграничном направлении работало как можно больше участников рынка, причем разного масштаба. Именно децентрализация поможет обойти ограничения. «Мы наблюдаем активный переток бизнеса из крупных подсанкционных банков в региональные. И для последних это шанс. Небольшим региональным банкам и небанковским кредитным организациям проще открыть иностранные корреспондентские счета, потому что они, условно, не обслуживают крупный сырьевой бизнес», — отметила исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

Однако есть препятствие: небанковские кредитные организации не имеют права открывать иностранные счета — это прямо запрещает ЦБ. «Если раньше казалось, что небанковские кредитные организации — никчемный аппендикс банковской системы, то сейчас мы могли бы получить гибкий сегмент трансграничного взаимодействия», — считает Михайлова.

«Ограничения проявляются чаще всего в отказе в проведении операций, а также в блокировке операций и расторжении договоров», — пожаловался менеджер «Северсталь Менеджмента» Глеб Худанов:

В связи с введенными санкциями компания «Северсталь» и ее дочерние общества столкнулись с тем, что банки-корреспонденты из недружественных стран отказываются проводить платежи в пользу компании или от ее имени, мотивируя тем, что бенефициар Алексей Мордашов находится под санкциями. Он предложил разработать нормативно-правовую базу для обращения криптовалют на территории России, разрешить отечественным юрлицам покупать, продавать и обменивать их, а также использовать в качестве средства платежа при расчетах с зарубежными контрагентами.

Позицию менеджера «Северстали» поддержал Евгений Маркин, директор департамента электронного бизнеса банка СКС:

Запрос от бизнеса на расчеты в криптовалютах действительно есть, он явно звучит: мы не хотим рассчитываться в долларах и евро, другие страны не хотят принимать рубли. Почему нельзя использовать криптовалюту в международных расчетах, если это правильно узаконить? — Можно было бы на российской бирже покупать необходимый объем криптовалюты, оформлять паспорт сделки, переводить компании-контрагенту и получать товары или услуги. Такая схема использовалась и раньше, только с долларом и евро.

В настоящее время обращение криптовалют в России не урегулировано. Минфин разработал законопроект, в котором предлагает разрешить криптовалюты как инвестиционный инструмент. ЦБ все еще предлагает запретить обращение криптовалюты в России. Ранее сообщалось, что с предложением разрешить российским компаниям платить за экспортно-импортные операции в криптовалюте выступила Федеральная налоговая служба. В Минфине инициативу частично поддержали.

В ближайшей перспективе возможно использовать криптовалюту в Казахстане (у них есть специальные правовые решения для этого), а также Гонконге, Сингапуре, ОАЭ. Есть модели, которые позволяют отечественным компаниям не заводить криптовалюты в российскую юрисдикцию и не работать непосредственно с ними, но при этом использовать их в качестве международного сегмента для обхода введенных Западом ограничений.