Наконец-то: в 2023 году начнутся работы над новым залом Филармонии

«Дело сдвинулось с мертвой точки», — сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов о проекте Филармонии. К его реализации планировали приступить в 2020 г., но сначала помешал ковид, а потом СВО.

Глава города Алексей Орлов сообщил, что в бюджете на 2023 год заложено 150 млн рублей на проектирование нового концертного зала Свердловской филармонии. Как только проект будет готов, местные власти подадут заявку на финансирование стройки из федеральной казны.

Напомним, что в 2018 г. конкурс на лучшую концепцию зала Филармонии выиграло британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects. Команда архитекторов предложила построить большой и камерный залы на 1,6 тыс. человек и 350 человек соответственно. Предполагалось, что его формы будут напоминать о волнах звука и света:

Звук, как и свет, распространяется в форме волн. Волнистая структура здания нашего концертного зала призвана отобразить единство света и звука, архитектуры и музыки. Изогнутая крыша и текучие интерьеры можно воспринимать как застывшие звуковые волны, как физическое воплощение бесконечного движения. Эти пространства также напоминают о плавных гипнотизирующих движениях балетных танцоров, отдавая должное богатой истории русского балета. С помощью динамичной и гибкой структуры мы намерены подчеркнуть невидимое, но неизмеримое влияние музыки на душевное состояние человека.

Старт строительных работ был запланирован на октябрь 2020 г., финал — на 2023 г., когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Но проект встал из-за пандемии, и срок сдачи объекта перенесли на 2025 г.

А в марте 2022 г. бюро Zaha Hadid Architects заявило о прекращении работы в России. Решение было принято в связи с проведением военной операции в Украине.