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«Мираторг» строит завод по производству картофеля фри для «Вкусно — и точка»

«Мираторг» строит завод по производству картофеля фри для «Вкусно — и точка»
Иллюстрация: mk.ru

Автоматизированное хранилище овощей и огромный современный завод по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек для сети фастфуда «Вкусно — и точка» возведут за один год.

#РЕСТОРАНЫ#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

Совместный проект сети «Мираторг» и «Вкусно — и точка» (бывший McDonald’s) включает строительство завода по производству замороженного картофеля фри и картофельных долек в 2023 г. Предполагается, что проект будет реализован в одном из регионов центральной России, пишет ТАСС.

Как сообщается в совместном заявлении двух предприятий, компании также планируют построить современные овощехранилища. Производство будет полностью автоматизировано и составит не менее 90 тыс. тонн картофельных долек в год. Завод заработает уже в 2024 г.

Сеть «Вкусно — и точка» открылась вместо покинувшего Россию на фоне СВО американского McDonalds. McDonald's продала бизнес в России лицензиату Александру Говору в мае этого года, по условиям договора Говор управляет заведениями под новым брендом. Оно обязывает нового владельца сохранить рабочие места для всех сотрудников на эквивалентных условиях как минимум на два года, а также существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Как ранее рассказывал DK.RU, на прошлой неделе сеть «Вкусно — и точка» объявила о запуске сервиса доставки еды. На первом этапе сервис будет доступен из ограниченного количества ресторанов: в Москве к сервису будут подключены 28 точек сети, а в Санкт-Петербурге — 27. Всего оформить заказ во «Вкусно — и точка» с доставкой Delivery Club смогут жители 47 городов России. 

Автор: Андрей Широков
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