Иван Градар: «Почему у корпораций жар и кашель? Где лекарство?»

«Для обеспечения конкурентоспособности (выживаемости) отечественных корпораций необходима новая система управления, которая будет противостоять информационному воздействию на сотрудника».

Как в XXI веке с бесконечно расcлабляющими материальными и технологическими благами управлять людьми? Как сделать так, чтобы сотрудники, госслужащие, ученые и военные обеспечивали конкурентоспособность в своих сферах? Рассказывает писатель, исследователь, руководитель-практик Иван Градар.

— Даже высокая зарплата перестала быть мотиватором для напряженной работы. Один мой знакомый платит специалистам по продажам зарплату от 200 до 400 тыс. руб. в месяц. Меньше чем через год большая их часть начинает терять работоспособность, их поведение однотипно: решив свои финансовые проблемы, они сидят на сайтах лакшери, выбирая сумки Louis Vuitton, путешествия, автомобили — и порой ведут себя как капризные дети. Происходит нечто, напоминающее попадание работников в воронку, в черную дыру: их эффективность тает как снег.

Не сложно увидеть, что такой дырой является та общественная система, та совокупность установок и взаимоотношений, в которой сейчас живет общество. Особенность общественной системы в том, что она ежесекундно прокачивает через любую личность огромное количество информации и потребительских предложений. Через это она контролирует мотив личности, навязывая свой вектор принятия решения.

Какой мотив у общественной системы, учитывая, что её экономический фундамент — это потребление? Личность должна постоянно потреблять. Вершина её успеха — неработающий индивид, всё свое время и силы использующий только на потребление.

Поэтому и не эффективны тесты о приеме на работу: какой толк в сотнях разработанных типологиях личности, когда основной мотив, который навязывает общественная система — работать надо меньше.

Настало время признать данный процесс деградацией. Соответственно, для обеспечения конкурентоспособности (выживаемости) отечественных корпораций необходима новая система управления, которая будет противостоять информационному воздействию на сотрудника.

Как это сделать? Более того, как «отстирать» работников от тонны ненужной, но уже поглощённой информации?

Ответ в том, что деградация — это обратная сторона природного процесса эволюции. Предприятия находятся именно по эту сторону — они выживают, конкурируют, они природоподобны. Для выживания им необходимы такие же природоподобные сотрудники. Необходима система управления, использующая природоподобный механизм защиты от информационного воздействия. Управление, которое, как и природа, будет контролировать мотив личности.

Природе нет дела, кто вы по гороскопу, дизайну человека и т.д. В тот момент времени, когда вы захотите есть, согреться или дышать, она вычеркнет из вашего сознания любые мотивы, кроме своего, и сделает вас целеустремленным и эффективным.

Природоподобное корпоративное управление на базе междисциплинарных исследований выявило: в наших рефлексах нет нечего лишнего. Яркая особенность русского характера — склонность к спонтанной работе и откладыванию дел на последний момент — это начальная точка механизма возврата к природной эффективности.

Неужели в обычной «безответственности» есть какой-то механизм?

Ответ будет в следующем. Не могли наши предки, тысячелетиями проживавшие в суровых условиях зоны рискованного земледелия, оставить нам в наследство автоматизм «безответственность». Русский человек не злопамятен, но и не склонен помнить традиции предков, не желает действовать по инструкции или планировать. Не указывают ли эти черты на особый защитный механизм противо-информационности? Зато природоподобно поставленная авральная, интенсивная работа возвращает его в природное состояние.

В состояние высокой работоспособности человек начинает принадлежать сам себе. А корпорация, создавая поток природоподобных рабочих ситуаций, контролируя мотив, сможет помочь личности стряхнуть с себя тысячи ненужных к нему запросов, освобождая его для рабочего самосовершенствования.

Природоподобное управление — с использованием контроля мотива, даст рост уникальности сотрудников, те в свою очередь обеспечат маркетинговый и технологический прорыв корпораций.

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