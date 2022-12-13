Правительство решило, как ответить на потолок цен для российской нефти

Власти планируют ввести запрет на продажу российской нефти странам, которые присоединились к потолку цен, и в тех случаях, если в контракте прописано условие об установке цен, равных потолку.

О согласовании проекта указа президента, противодействующего потолку цен на российскую нефть ($60 за баррель), сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Указ подразумевает, что запрещается продавать нефть, если, во-первых, получателем по контракту является страна, присоединившаяся к потолку цен, а во-вторых, если в контракте указано самое условие потолка либо устанавливаются референтные цены, равные потолку.

Отдельно в документе указывается, что любые запреты на проведение сделок можно обойти, получив разрешение правительства. Указ также не будет затрагивать контракты, заключенные до 5 декабря. Он будет действовать до 1 июля 2023 г. Один из источников газеты, близкий к правительству, уточнил, что в документе также можно быть прописан предельный дисконте на российскую нефть относительно международных сортов.

Ответные меры должны соответствовать уровню угроз и вызовов, которые ставит новый ценовой механизм не только перед Россией, перед всеми участниками рынка. То, что возможно в отношении одной страны и одного товара сегодня, завтра возможно против других стран и других товаров. По своей сути, потолок цен — не что иное, как новая форма взаимодействия на рынке, которая может привести к отмене принципов свободной торговли и введению жесткого регулирования, — считает доцент финуниверситета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

Российским нефтяным компаниям может потребоваться два-три месяца, чтобы полностью перенаправить экспортные поставки на рынки неевропейских стран, полагает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин.

По данным Минфина РФ, российская нефть Urals в ноябре 2022 г. стоила в среднем $66,47 за баррель, это почти на 20% меньше, чем годом ранее ($79,68). С точки зрения ведомства, для бюджета неприемлема цен ниже $50 за баррель, при этом добыча должна быть на максимальном уровне — 11 млн баррелей в сутки. Если уровень добычи снизится до 7,5 млн баррелей в сутки, цена нефти должна быть уже на уровне $100.

Как сообщал DK.RU, Евросоюз в начале декабря согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Целью ограничений называли снижение способности России финансировать СВО на Украине. По оценке Минфина США, под ограничений может попасть 10-20% российского экспорта нефти.