После отмены моратория число заявлений о банкротстве юрлиц в регионе выросло на 40%

Ежедневно в Арбитражный суд Свердловской области поступает около 6 заявлений о признании банкротом от юридических лиц. Однако говорить о всплеске активности в этом направлении рано, считают эксперты.

С 1 апреля по сентябрь 2022 года в суд поступило 64 заявления о признании банкротами от юридических лиц. После отмены моратория в октябре в суды поступило 102 заявления о банкротстве от юридических лиц, а в ноябре уже 115. Об этом рассказала на пресс-конференции в «Интерфаксе» Светлана Сушкова, заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области.

Ежедневно в Арбитражный суд Свердловской области поступает порядка 147-150 заявлений о банкротстве, из них 5-6 заявления юридических лиц, остальные — от физических лиц. Таким образом рост банкротств по юридическим лицам составил порядка 40%. Но существенного всплеска, по мнению эксперта, после первого октября не произошло.

Эта мера помогла защитить бизнес, потому что на время действия моратория были приостановлены исполнительные производства, не начислялись пени и штрафы. Этот период, наверное, помог справиться с неплатежеспособностью некоторым предприятиям. Самая крупная сумма долга на данный момент в регионе — 3,9 млрд. руб. В основном это управляющие компании и подрядчики. В основном в суд обращаются не сами должники, а их кредиторы, — рассказала Светлана Сушкова.

Мораторий на банкротство был введен с 1 апреля г. до 1 октября 2022 г. для всех физических и юридических лиц, за исключением должников-застройщиков, если недвижимость уже внесена в единый реестр проблемных объектов.

Напомним, что в 2021 г. количество личных банкротств в стране увеличилось на 62%, из которых львиная доля пришлась на физические лица — плюс 55,8%. Причем Свердловская область оказалась в пятерке лидеров по числу банкротств в России.

По количеству банкротств бизнеса «пальма первенства» была у столицы: 2,1 тыс. компаний (+5,9% к 2020 г.). За ней идет Санкт-Петербурге: 801 компания-банкрот (+9,9%). Третье место — у Московской области: 793 компании (+12,3%). Свердловская область — на четвертой позиции: 344 компании (+1,4%). Замыкает пятерку Краснодарский край: 316 обанкротившихся предприятия (+8,2%).

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