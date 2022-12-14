«Тинькофф» ведет переговоры о покупке банка для предпринимателей «Точка»

Финтех-проект, созданный на базе екатеринбургского «Банк24.ру», может сменить собственника и перейти от банка непрофильных активов к группе «Тинькофф».

Банк непрофильных активов «Траст» (подконтролен ЦБ) ведет переговоры о продаже финтех-проекта «Точка», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Наиболее продвинулось обсуждение сделки с банком «Тинькофф», говорят собеседники издания. Продавец оценивает актив в 20 млрд руб., говорит один из источников газеты.

Банк для предпринимателей «Точка» был создан под крылом группы «Открытие» в 2015 г. на основе команды и технологий екатеринбургского «Банк24.ру», у которого Центробанк отозвал лицензию в сентябре 2014 г. В 2018 г. В июле 2018 г. «Открытие, Qiwi и «Точка» договорились о создании СП «Точка». Его акционерами стали «Открытие» (50% плюс одна акция), Qiwi (40%) и менеджмент «Точки» (10% минус 1 акция через Catalytic People, компанию Бориса Дьяконова и Эдуарда Пантелеева). В июле 2021 г. Qiwi продала свою долю «Открытию» почти за 5 млрд руб., а в марте 2022 г. «Открытие» продало 90% банку «Траст», сообщал DK.RU.

Отзыв лицензии у Банка24.ру: от банковской паники до возрождения. Ретроспектива год спустя

«Тинькофф» в этом году тоже сменил ключевого собственника. Основатель банка Олег Тиньков в апреле продал 35 % TCS Group, материнской компании «Тинькофф», компании «Интеррос» Владимира Потанина.

В «Точке» подтвердили, что мажоритарный акционер рассматривает возможность продажи актива крупным финансово-промышленным группам, но «сценарии, при которых "Точка" теряет свою операционную самостоятельность, не рассматриваются». В компании подчеркнули, то за последние шесть лет у проекта пять раз менялся состав акционеров, но бизнес только рос: сейчас «Точка» обслуживает свыше 500 тыс. бизнесов в России, и завершает 2022 г. с прибылью в 6 млрд руб.

В «Тинькофф» ранее допускали M&A-сделки, но сейчас отрицают факт переговоров (что типично в текущей политической ситуации). В «Трасте» признают, что планируют продажу актива, «когда будет подходящая конъюнктура рынка», и ведут переговоры с разными инвесторами.

У них с «Точкой» сопоставимые доли рынка МСБ, при этом уровень сервиса и тарифов у ведущих банков в этом сегменте выровнялись, и обоим игрокам тяжело наращивать долю, говорит основатель консалтинговой компании Markswebb Алексей Скобелев. Сделка с «Тинькофф» выглядит логичной, бизнес «Точки», «очень комплементарен» работе банка «Тинькофф», считает управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский.