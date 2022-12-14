Свердловские налоговики рассчитывают снизить задолженность юрлиц после перехода на ЕНС

Единый налоговый счет для каждой компании откроют к 1 января, а поступившие на ЕНС средства будут распределяться по налогам и сборам. Эксперты советуют пройти в ФНС сверку по платежам до конца года.

Единый налоговый платеж для физлиц, который действует с 2019 г., помог снизить задолженность свердловчан по оплате налогов. До этого основной причиной неуплаты в Управлении ФНС по Свердловской области считали то, что гражданам было неудобно перечислять налоговые платежи разными платежными поручениями.

Как заявил на пресс-конференции в пресс-центре «Интерфакс-Урал» начальник отдела урегулирования задолженности УФНС Артем Балюра, с введением единого налогового кошелька ситуация изменилась в лучшую сторону. Теперь налоговики рассчитывают на аналогичный результат с оплатой налогов юридических лиц.

Сейчас большое количество реквизитов, которые необходимо заполнять в платежных поручениях, приводит к ошибкам и несвоевременному зачислению денег в бюджет. У нас были периоды, когда по несколько десятков миллионов рублей «висели» просто так, потому что один из реквизитов был указан некорректно. Сейчас такие случаи будут исключены, — прокомментировал Артем Балюра.

Он также отметил, что все возникшие вопросы по переходу на новую систему представители компаний могут задать на Дне открытых дверей, который пройдет в налоговых инспекциях Среднего Урала 15 декабря. Еще одна рекомендация — пройти до конца года сверку по существующим платежам и начислениям, чтобы понять, как будет сформировано начальное сальдо на 1 января 2023 г.

Как уже писал DK.RU, с 1 января 2023 г. все категории налогоплательщиков перейдут на новую форму оплаты налогов. Для каждой компании откроют единый налоговый счет, поступившие на него средства будут автоматически распределяться по налогам и сборам. Для уплаты налогов потребуются ИНН и сумма, которая станет единственным изменяемым параметром платежа.

Старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин рассказал, к чему готовиться бизнесу. Одна из проблем, с которыми могут столкнуться предприниматели, связана с тем, что сальдо по 7 млн активных налогоплательщиков будет считаться не вручную инспекторами, а специальной программой.