В России планируют заменить типы действующих инвестсчетов. Быстрых денег станет меньше

Сейчас в России действуют два типа инвестсчета, по которым можно получить налоговый вычет. Они слишком щедры для бюджета, поэтому будет использоваться другой инструмент.

Центробанк вместе с Минфином разрабатывает новый вид индивидуального инвестиционного счета (ИИС) — ИИС третьего типа (ИИС-3), который в будущем должен заменить ИИС первого и второго типов. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на пресс-службу ЦБ. ИИС-3 также призван дать гражданам налоговый стимул для долгосрочных сбережений, однако средства, полученные за счет налоговой льготы, можно будет только потратить целевым образом.

Напомним, индивидуальные инвестиционные счета в России появились в 2015 г., на таких счетах можно размещать до 1 млн руб. в год.По ИИС-1 инвесторы могут получить налоговый вычет с взносов не более чем на 400 тыс. руб. в год. По ИИС-2 налоговый вычет относится на инвестиционный доход. Минимальный срок инвестирования для получения льгот — три года: ранее снять все средства со счета нельзя, иначе право на льготу будет утрачено.

Минфин РФ давно продвигал сворачивание ИИС первого типа: по мнению ведомства, такие счета слишком щедрые и обременительны для бюджета.

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ИИС-3 будет работать немного иначе. Максимальный налоговый вычет по нему «на входе» можно будет получить также с 400 тыс. руб., как и для ИИС-1. Полученный по инструменту инвестдохода вычет не ограничен, но средства нужно будет использовать целевым образом: например, для покупки жилья или первого ипотечного взноса.

Предполагается, что для ИИС третьего типа будет отсутствовать лимит на ежегодные взносы, а также будет действовать комбинированная налоговая льгота, предполагающая возможность получения налогового вычета в сумме взноса в пределах установленного лимита и в сумме дохода по операциям на ИИС третьего типа, — указывает ЦБ.

В первый год его запуска ИИС-3 будет открываться с минимальным сроком инвестиций в пять лет, говорит директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Затем, с каждым следующим годом минимальный срок будет увеличиваться на один год, до 10 лет. При этом средства на счете, можно будет использовать раньше срока, если инвестор окажется в «трудной жизненной ситуации».