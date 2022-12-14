Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.12
63,21
66,70
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Покупатели паникуют. Девелоперы молятся». Рынок жилья на Урале временно активизировался

«Покупатели паникуют. Девелоперы молятся». Рынок жилья на Урале временно активизировался
Иллюстрация: DK.RU

Как отметил глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, после провала продаж в октябре, в ноябре число сделок выросло. Причина — предполагаемая отмена льготной ипотеки.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Аналитики УПН фиксируют рост числа сделок в ноябре и ожидают неплохие показатели в декабре, но предполагают, что это временное оживление. Об этом в своем в Телеграм-канале REBURG написал глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.

Активизация рынка происходит на фоне ожидаемой отмены льготной ипотеки и ценового стимулирования со стороны девелоперов. Многие застройщики объявили о серьезных скидках, которые будут действовать до конца года. По мнению Михаила Хорькова, они пошли на такой шаг не потому, что спрос слишком низкий, а потому, что ждут заметного падения продаж в начале 2023 г.:

До конца 2022, как и до конца действия программы «льготного кредитования», осталась пара недель. Покупатели паникуют. Девелоперы молятся. Единого мнения о будущем «льготной ипотеки» у продавцов новостроек нет. Скидок в начале следующего года может быть меньше, потому что эффективность этого инструмента упадет. Независимо от продления или отмены «льготной ипотеки». Сформированный спрос выгребут до конца текущего года.

Напомним, в ноябре объем предложения на рынке новостроек в Екатеринбурге достиг рекордной отметки — 41,6 тыс. нереализованных квартир. 

Как ранее писал DK.RU, в начале декабря Минфин РФ сообщил, что кабмин не собирается продлевать льготную ипотеку на новостройки под 7% годовых в 2023 г.

За постепенный отказ от программы также выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В то же время Минстрой РФ поддержал продление ипотечных льгот, в том числе программы субсидирования от застройщиков. По мнению замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, данная меры должна действовать как минимум до конца 2023 г, поскольку это увеличивает доступность жилья.

Читайте также на DK.RU: Зло или драйвер развития? К чему приведет отмена льготной ипотеки — мнения экспертов

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Кадровый дефицит в Свердловской области вырос. Некоторые компании повышают зарплатыКадровый дефицит в Свердловской области вырос. Некоторые компании повышают зарплаты
  • Екатерининская Ассамблея-2022: как прошел главный благотворительный вечер года на УралеЕкатерининская Ассамблея-2022: как прошел главный благотворительный вечер года на Урале
  • Скончался один из собственников ГК «Автоплюс»Скончался один из собственников ГК «Автоплюс»
  • Наконец-то: в 2023 году начнутся работы над новым залом ФилармонииНаконец-то: в 2023 году начнутся работы над новым залом Филармонии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.