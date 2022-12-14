«Покупатели паникуют. Девелоперы молятся». Рынок жилья на Урале временно активизировался

Как отметил глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, после провала продаж в октябре, в ноябре число сделок выросло. Причина — предполагаемая отмена льготной ипотеки.

Аналитики УПН фиксируют рост числа сделок в ноябре и ожидают неплохие показатели в декабре, но предполагают, что это временное оживление. Об этом в своем в Телеграм-канале REBURG написал глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков.

Активизация рынка происходит на фоне ожидаемой отмены льготной ипотеки и ценового стимулирования со стороны девелоперов. Многие застройщики объявили о серьезных скидках, которые будут действовать до конца года. По мнению Михаила Хорькова, они пошли на такой шаг не потому, что спрос слишком низкий, а потому, что ждут заметного падения продаж в начале 2023 г.:

До конца 2022, как и до конца действия программы «льготного кредитования», осталась пара недель. Покупатели паникуют. Девелоперы молятся. Единого мнения о будущем «льготной ипотеки» у продавцов новостроек нет. Скидок в начале следующего года может быть меньше, потому что эффективность этого инструмента упадет. Независимо от продления или отмены «льготной ипотеки». Сформированный спрос выгребут до конца текущего года.

Напомним, в ноябре объем предложения на рынке новостроек в Екатеринбурге достиг рекордной отметки — 41,6 тыс. нереализованных квартир.

Как ранее писал DK.RU, в начале декабря Минфин РФ сообщил, что кабмин не собирается продлевать льготную ипотеку на новостройки под 7% годовых в 2023 г.

За постепенный отказ от программы также выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В то же время Минстрой РФ поддержал продление ипотечных льгот, в том числе программы субсидирования от застройщиков. По мнению замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, данная меры должна действовать как минимум до конца 2023 г, поскольку это увеличивает доступность жилья.

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