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В РФ готовят законопроект об ограничениях для уехавших. Кого он заденет в первую очередь

В РФ готовят законопроект об ограничениях для уехавших. Кого он заденет в первую очередь
Автор фото: Peggy und Marco Lachmann-Anke. Иллюстрация: Pixabay.com

Член Совфеда Андрей Клишас, который считает, что уехавшие на фоне частичной мобилизации россияне «скорее подлежат осуждению», готовит законопроект об ограничении на дистанционную работу для них.

#ЭМИГРАЦИЯ#ВЛАСТЬ#УДАЛЕНКА#НОВОСТИ

Андрей Клишас, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, подтвердил, что стал одним из разработчиков законопроекта, предусматривающего ограничения на удаленную работу для россиян, уехавших из страны. Как заявил сам Клишас RTVI, инициатива будет внесена в Госдуму в ближайшее время. 

При этом руководитель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сказал, что ему о разработке такого законопроекта ничего не известно. По его словам, Трудовой кодекс РФ позволяет работодателю и работнику самим регулировать формат занятости. 

В начале декабря Клишас в интервью газете «Ведомости» сказал, что власти России могут принять меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для тех граждан, кто уехал после объявления частичной мобилизации 21 сентября. По его словам, многие из них «сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем».

Речь идет прежде всего о чувствительных для экономики сферах, таких как госсектор и транспортная безопасность, сообщал DK.RU.

В Кремле после этого говорили, что не обсуждают какие-либо ограничения для уехавших.

Автор: Андрей Пермяков
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