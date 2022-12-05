Влиятельный сенатор заявил о возможности ввода ограничений для уехавших россиян

Многие из граждан, уехавшие с началом частичной мобилизации, работают удаленно на российские компании. Андрей Клишас заявил, что им могут ограничить получение средств из России.

Власти России могут принять меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для тех граждан, кто уехал после объявления частичной мобилизации 21 сентября. Об этом газете «Ведомости» сказал глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.

Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно. Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем, — сказал Клишас.

Ограничения для работы из-за рубежа должны быть введены прежде всего в чувствительных для экономики сферах, таких как госсектор и транспортная безопасность, считает член Совфеда.

Он признал, что препятствование возвращению граждан в России противоречит Конституции, но отъезд из-за мобилизации, по его мнению, все-таки осуждается. При этом Клишас добавил, что не считает, что уехавшие совершили преступление. Он допустил изменение законодательства, но не уточнил, какие именно акты могут скорректировать, чтобы ввести ограничения для покинувших страну.

При этом те граждане, кто уехал, но продолжает получать трудовые доходы из российских источников, и так платит налог по ставке 30% вместо 13%, так как утратили статус налогового резидента России, напомнила партнер Б1 Марина Белякова. При этом недавно Минфин сообщал, что склоняется к тому, чтобы оставить для них общую ставку в 13-15%.

У власти нет окончательного решения, что делать с теми, кто уехал от мобилизации, говорит политолог Павел Склянчук. Одни политики предлагают «понять и простить», другие не хотят оставлять их безнаказанными. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что создается список уехавших россиян.

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В конце сентября и начале октября из России выехало примерно 700 тыс. граждан. Прежде всего они покидали страну через Грузию, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Финляндию, Турцию, многие затем планируют переезжать или уже переехали в третьи страны. При этом часть уехавших уже вернулись обратно в Россию.