Имущество уехавших бизнесменов решили продать в пользу СВО

Дивиденды и выплаты, причитающиеся бизнесменам как лично, так и через владение долями (акциями) в аффилированных компаниях депутат Андрей Кутепов предложил отправлять на нужды СВО

Доходы от управления имуществом и активами уехавших из РФ руководителей убыточных институтов развития или госкорпораций должны поступать целевым образом в бюджет на покрытие убытков, пишет ТАСС. С этим предложением выступил глава комитета по экономической политике Андрей Кутепов. В четверг политик направит вице-премьеру России Дмитрию Григоренко письмо с предложением заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала специальной военной операции на Украине:

На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживания) полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер в отношении таких лиц, которые покинули Российскую Федерацию с 24 февраля, а тем более к тем лицам, которые отказались от российского гражданства.

Меры по замораживанию активов на территории РФ и транзакций с территории страны необходимо в первую очередь применить к владельцам крупных предприятий, которые приобретены в рамках приватизации, а также к руководителям институтов развития или госкорпораций, уточняет Кутепов:

Дополнительно предлагаем рассмотреть вопрос о поступлении дивидендов и иных выплат, причитающихся таким лицам как лично, так и через владение долями (акциями) в аффилированных или взаимозависимых лицах, на целевой счет для финансирования СВО. Вариантом может быть поступление таких активов и имущества в управление с [последующим] поступлением полученного дохода в бюджет на специальный счет с целью финансирования СВО. В настоящих условиях сбалансированным будет решение о доначислении налогов по сделкам, совершенным с имуществом, долями, ценными бумагами после 24 февраля. Ставка может быть 30-50% от суммы сделки. Одновременно с этим необходимо рассмотреть вопрос о запрете совершения сделок указанными выше лицами с оставшимися активами и имуществом, находящимся на территории Российской Федерации. А также о поступлении дохода от этих активов и имущества целевым образом на финансирование СВО.

Еще одним шагом, направленным на пресечение вывода средств за территорию РФ, является пакет мер в отношении лиц, отказавшихся от российского гражданства или имеющих гражданство недружественных стран.

Недавно правительство Великобритании опубликовало новый список санкцийDK.RU. Информация опубликована на сайте правительства Соединенного Королевства. В сообщении говорится, что Великобритания анонсирует 92 санкции в ответ на референдумы, которые проводит Россия в четырех регионах Украины.Также в сообщении правительства Соединенного Королевства говорится, что Искандар Махмудов — президент и основатель Уральской горно-металлургической компании — является крупным металлургическим олигархом, его капитал оценивается в £2.7 млрд. Кроме него в списке оказались 23 сотрудника Газпромбанка, 16 — Сбербанка, 10 — Совкомбанка. Также под санкции попали главы пророссийских администраций украинских регионов, где проходили референдумы.