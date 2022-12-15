Финская Fortum отказывается от трети своих энергетических проектов в России

Главный вопрос — как «Фортум» будет реализовывать текущие и будущие проекты ВЭС, поскольку датская Vestas отказалась поставлять ветрогенераторы и закрыла завод по производству лопастей в Ульяновске.

«Фортум» (подконтрольна финской Fortum) может отказаться от части своих самых дешевых проектов ветряных станций (ВЭС), пишет «Коммерсантъ». Речь о проектах суммарной мощностью 459 МВт с ценой поставки менее 2 руб. за 1 кВт/ч с запуском в 2025–2027 годах, полученных на конкурсе 2021 года по рекордно низким ценам. Если «Фортум» откажется от части проектов, то этот объем будет разыгран на новом конкурсе уже весной 2023 года.

Зеленая генерация в России строится по программе поддержки ВИЭ за счет промышленности: потребители покупают их энергию по повышенному тарифу (включает CAPEX, OPEX и доходность). Проекты отбираются по наименьшей цене.

«Фортум» на конкурсе прошлого года выиграла 1,39 ГВт ВЭС, или 75% от всей квоты по объему мощности за счет рекордного снижения одноставочной цены в заявках. Средняя ставка по их проектам — 2,22 руб. за 1 кВтч. Цена самых дешевых проектов, от которых хочет отказаться «Фортум», составляет 1,72–1,99 руб. Для сравнения: одноставочная оптовая цена электроэнергии в европейской части РФ и на Урале к октябрю достигла 2,7 руб.

Представители «Фортум» заявили на правительственном совещании, что могут снять вопрос с повестки, если правительство одобрит повышенную индексацию (на 20,4% вместо 8,4%) цен проектов ВИЭ. При повышенной индексации средняя цена всех новых проектов ВЭС «Фортум» составит 2,7 руб. Дополнительную индексацию поддержали в Минэкономики и в Минпромторге, но против выступает Минэнерго.

Главный вопрос — как «Фортум» будет реализовывать текущие и будущие проекты ВЭС. Финская Fortum хочет продать активы в России. Технологический партнер «Фортум» — датская Vestas — отказалась поставлять ветрогенераторы в РФ, а также закрыла завод по производству лопастей в Ульяновске. В результате «Фортум» не смогла запустить к 1 декабря ВЭС на 253 МВт в РФ.

Начать производство оборудования для ВЭС хотят «Силовые машины» и «Татнефть»: они ведут переговоры в том числе с китайскими поставщиками, но пока не достигли договоренностей. В «Сообществе потребителей энергии» считают, что сложившаяся ситуация — это «лишнее подтверждение ущербности механизма поддержки ВИЭ»:

Все риски так называемых инвесторов перекладываются на потребителей, поскольку объемы могут вернуться в новые отборы, существенно увеличив расценки из-за сужения конкуренции. Между тем эти проекты могли бы быть реализованы в рамках добровольного спроса, без увеличения нагрузки для всех потребителей, став предметом для свободных инвестиционных контрактов, договорная конструкция для которых уже давно обсуждается, но до сих пор не создана.

Независимый эксперт в области экономики ВИЭ Татьяна Ланьшина не ждет высокой конкуренции на новом конкурсе, куда могут попасть бывшие объемы «Фортум», поскольку барьер для входа в отрасль ВИЭ гораздо выше. Еще в прошлом году было очевидно, что цена менее 2 руб. в части заявок «Фортум» была очень низкой, а ее достижение было реалистично только в стабильной экономической обстановке и с учетом того, что другие проекты принесут больше денег.

С 1 декабря коммунальные тарифы в России будут проиндексированы второй раз за год, рассказывал DK.RU. В среднем по стране повышение составит 9%. Теперь суммы в платежках таких пользователей будут периодически корректироваться, чтобы приблизить расходы к фактическому потреблению.