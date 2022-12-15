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Дмитрий Ионин: рост инвестиций в регионе в 2022 году составил 25%

Дмитрий Ионин: рост инвестиций в регионе в 2022 году составил 25%
Иллюстрация: страница Дмитрия Ионина в социальной сети «ВКонтакте»

В число наиболее привлекательных отраслей, согласно данным заместителя губернатора Свердловской области, вошли логистика, строительство и торговля.

#ИНВЕСТИЦИИ#НОВОСТИ

Рост инвестиций в Свердловской области в 2022 г. составил 25% по сравнению с предыдущим годом.  

Сейчас получили цифры за 9 месяцев этого года. Объем инвестиций в основной капитал составил 306,6 млрд руб., что превышает значение за аналогичный период прошлого года более чем на 77 млрд руб.,  написал в своем телеграм-канале «Цифровой замгубернатора» Дмитрий Ионин.

Ранее он приводил примеры наиболее привлекательных отраслей Свердловской области: вложения в логистику в этом году выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, в строительство  в 1,9 раза, в торговлю  в 1,5 раза.

Напомним, что Дмитрий Ионин вошел в состав регионального правительства чуть более года назад в качестве заместителя губернатора Свердловской области. Он курирует работу министерств цифрового развития и связи, инвестиций и развития, а также туризма. Ранее он рассказал DK.RU о перспективах IT-сферы региона, а также об инвестировании в другие отрасли  промышленность и туризм.

Читайте также на DK.RU о возможностях и инструментах, которые сохранились у российских инвесторов: Владимир Бобряшов: «Падение не будет вечным, за ним последует циклический рост».

Автор: Татьяна Юстус
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