Дмитрий Ионин: рост инвестиций в регионе в 2022 году составил 25%

В число наиболее привлекательных отраслей, согласно данным заместителя губернатора Свердловской области, вошли логистика, строительство и торговля.

Рост инвестиций в Свердловской области в 2022 г. составил 25% по сравнению с предыдущим годом.

Сейчас получили цифры за 9 месяцев этого года. Объем инвестиций в основной капитал составил 306,6 млрд руб., что превышает значение за аналогичный период прошлого года более чем на 77 млрд руб., — написал в своем телеграм-канале «Цифровой замгубернатора» Дмитрий Ионин.

Ранее он приводил примеры наиболее привлекательных отраслей Свердловской области: вложения в логистику в этом году выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, в строительство — в 1,9 раза, в торговлю — в 1,5 раза.

Напомним, что Дмитрий Ионин вошел в состав регионального правительства чуть более года назад в качестве заместителя губернатора Свердловской области. Он курирует работу министерств цифрового развития и связи, инвестиций и развития, а также туризма. Ранее он рассказал DK.RU о перспективах IT-сферы региона, а также об инвестировании в другие отрасли — промышленность и туризм.

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