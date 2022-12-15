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Здание «Харбина» в очередной раз выставили на продажу. Оно подорожало

Здание «Харбина» в очередной раз выставили на продажу. Оно подорожало
Иллюстрация: E1.RU

В помещениях бывшего китайского ресторана давно размещаются офисы и торговые точки. Собственник пытался продать этот объект пять лет назад. Сейчас он рассчитывает получить на 70 млн рублей больше.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Здание бывшего ресторана «Харбин» (Куйбышева, 38) может сменить владельца. Оно выставлено на продажу за 290 млн руб. В 2017 г. объект оценивался в 220 млн руб. Собственник сообщил Е1.RU, что не спешит его реализовать.

Площадь здания составляет 3100 кв. м. Есть парковка на 70 мест и земельный участок в 0,48 га. Нынешний владелец приобрел объект в 2004 г. у челябинской компании (запускала по франшизе супермаркет косметики «Арбат-Престиж») ради участка:

Мы приобретали это объект главным образом из-за достаточно большого земельного участка, рассчитывали построить вместо него другое здание, но Администрация не согласовала проект.

Напомним, что по соседству с бывшим китайским рестораном более четверти века простоял грандиозный кирпичный недострой гостиницы «Дели». В прошлом году его приобрела и снесла компания, входящая в структуру УГМК.

Читайте также на DK.RU: УГМК снова продает недострой у ЦПКиО. На этот раз с проектом будущего ТЦ. Объект с проектом стоят 135 млн руб. Общая площадь здания — 14 405,39 кв. м, торговая площадь — 4 106,4 кв. м. Сейчас его готовность составляет 40%.

Автор: Татьяна Юстус
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