Здание «Харбина» в очередной раз выставили на продажу. Оно подорожало

В помещениях бывшего китайского ресторана давно размещаются офисы и торговые точки. Собственник пытался продать этот объект пять лет назад. Сейчас он рассчитывает получить на 70 млн рублей больше.

Здание бывшего ресторана «Харбин» (Куйбышева, 38) может сменить владельца. Оно выставлено на продажу за 290 млн руб. В 2017 г. объект оценивался в 220 млн руб. Собственник сообщил Е1.RU, что не спешит его реализовать.

Площадь здания составляет 3100 кв. м. Есть парковка на 70 мест и земельный участок в 0,48 га. Нынешний владелец приобрел объект в 2004 г. у челябинской компании (запускала по франшизе супермаркет косметики «Арбат-Престиж») ради участка:

Мы приобретали это объект главным образом из-за достаточно большого земельного участка, рассчитывали построить вместо него другое здание, но Администрация не согласовала проект.

Напомним, что по соседству с бывшим китайским рестораном более четверти века простоял грандиозный кирпичный недострой гостиницы «Дели». В прошлом году его приобрела и снесла компания, входящая в структуру УГМК.

Читайте также на DK.RU: УГМК снова продает недострой у ЦПКиО. На этот раз с проектом будущего ТЦ. Объект с проектом стоят 135 млн руб. Общая площадь здания — 14 405,39 кв. м, торговая площадь — 4 106,4 кв. м. Сейчас его готовность составляет 40%.