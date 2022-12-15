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Суд назначил экспертизу недостроя у Дома Правительства

Суд назначил экспертизу недостроя у Дома Правительства
Иллюстрация: DK.RU

Если объект признают опасным, его потребуют снести. Однако владелец здания против, он планирует перестроить сохранившуюся часть. В марте мэрия выдала ему на это разрешение. Оно действует год.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Кассационный суд, рассматривавший спор между предпринимателем Олегом Хабибуллиным и компанией «Навигатор», постановил возобновить судебную экспертизу недостроенного здания на Октябрьской площади. Если эксперты признают объект небезопасным для дальнейшей эксплуатации, его потребуют снести, сообщает 66.RU.

Напомним, что споры вокруг недостроя длятся больше двух лет. Здание стояло заброшенным более 20 лет. В 2017 г. стало известно, что две трети здания прибрела компания «Навигатор» Андрея Козицына, треть — предприниматель и экс-депутат гордумы Олег Хабибуллин.

«Навигатор» заявил о планах построить на своей территории научно-производственный комплекс и жилье. А Олег Хабибуллин — перестроить сохранившуюся часть здания. Представители «Навигатора» считают, что каркас старого здания может рухнуть, они подали в суд на соседа.

Ранее Олег Хабибуллин рассказал, что там будет, и в чем суть спора с соседом — компанией Андрея КозицынаПредприниматель собирается превратить недострой начала 90-х, соседствующий с Белым домом, в современный деловой центр с бутиками, коворкингом, галерей современного искусства и хостелом.

1 сентября Олег Хабибуллин получил положительное заключение экспертизы на строительство здесь делового центра.  В марте Администрация Екатеринбурга выдала ему разрешение на реализацию этого проекта. Оно действует в течение года.   

Я устно и письменно заверил (власти), что мы достроим объект в 2023 году к Дню города и, возможно, начнем его эксплуатировать. В любом случае внешний вид будет окончательным. Мы трижды переделывали эскизы, ориентируясь как раз на архитектурную концепцию «Навигатора», потому что прекрасно понимали — если два здания в центре города не будут гармонировать, это никому не понравится, — прокомментировал ситуацию Олег Хабибуллин. 

Автор: Татьяна Юстус
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