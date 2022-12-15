После серии пожаров МЧС проведет внеплановые проверки всех крупных ТРЦ и складов

Как и несколько лет назад после трагического пожара в ТРК «Зимняя вишня», ведомство анонсировало проверки противопожарной безопасности на крупных объектах коммерческой недвижимости.

МЧС инициирует внеплановые пожарные проверки всех крупных торгово-развлекательных центров и складов после нескольких крупных пожаров в торгцентрах. Как пишет «Интерфакс», об этом журналистам глава ведомства Александр Куренков.

Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения. Оцениваться будет также уровень подготовки персонала к реагированию на возможные внештатные ситуации, — сказал глава МЧС.

Он пообещал, что во время проверок сотрудники надзора будут оказывать собственникам методическую помощь и консультации.

9 декабря пожар уничтожил гипермаркет OBI в ТРЦ «Мега Химки», по версии следствия, во время справочных работ. 12 декабря в Балашихе горел гипермаркет «СтройТракт». В августе сгорел большой склад Ozon в Подмосковье.

В марте 2018 г. произошел сильный пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», в котором погибло 60 человек, в том числе 37 детей. После этого МЧС также проводило масштабные проверки торговых центров, сообщал DK.RU.