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После серии пожаров МЧС проведет внеплановые проверки всех крупных ТРЦ и складов

После серии пожаров МЧС проведет внеплановые проверки всех крупных ТРЦ и складов
Иллюстрация: ГУ МЧС по Московской области

Как и несколько лет назад после трагического пожара в ТРК «Зимняя вишня», ведомство анонсировало проверки противопожарной безопасности на крупных объектах коммерческой недвижимости.

#ПРОВЕРКИ#НОВОСТИ

МЧС инициирует внеплановые пожарные проверки всех крупных торгово-развлекательных центров и складов после нескольких крупных пожаров в торгцентрах. Как пишет «Интерфакс», об этом журналистам глава ведомства Александр Куренков

Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения. Оцениваться будет также уровень подготовки персонала к реагированию на возможные внештатные ситуации, — сказал глава МЧС.

Он пообещал, что во время проверок сотрудники надзора будут оказывать собственникам методическую помощь и консультации.

9 декабря пожар уничтожил гипермаркет OBI в ТРЦ «Мега Химки», по версии следствия, во время справочных работ. 12 декабря в Балашихе горел гипермаркет «СтройТракт». В августе сгорел большой склад Ozon в Подмосковье.

В марте 2018 г. произошел сильный пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», в котором погибло 60 человек, в том числе 37 детей. После этого МЧС также проводило масштабные проверки торговых центров, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Пермяков
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