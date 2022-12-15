Льготную ипотеку в России все-таки решили продлить. Но на других условиях

Президент объявил о решении продлить льготную ипотеку на новостройки до 1 июля 2024 г., Ставка при этом будет 8%. Семейную ипотеку под 6% расширят на семьи с двумя несовершеннолетними детьми.

Программа льготной ипотеки в России будет продлена до 1 июля 2024 г., ставка по ней вырастет до 8%, сказал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Текущая программа действует до 1 января 2023 г., по ней ставка составляет 6,5%.

Действие программы семейной ипотеки под 6% также расширят на семьи, в которых есть минимум два несовершеннолетних ребенка. Сейчас семейную ипотеку могут получать семьи с детьми 2018 г.р. и младше.

Путин также предложил давать ипотеку под 2% на новостройки в т.н. новых регионах: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Дискуссии о продлении или непродлении льготной ипотеки шли практически весь 2022 г. Центробанк заявлял, что «строительная отрасль подсела на нее как на иглу». Программа ипотеки на новостройки под 6,5% заработала в апреле 2020 г. и несколько раз продлевалась.