Исследование: каждый второй россиянин получает финансовую поддержку от родных

94% россиян считает уместным финансово помогать взрослым членам семьи, 80% отмечают: это оправдано при непредвиденных обстоятельствах. Главным фактором устойчивости семьи уральцы считают здоровье.

На деле из 94% материальную поддержку родителям оказывают 27% респондентов. Детям помогают 18% опрошенных, родным братьям и сестрам — 7%, следует из совместного исследования ВТБ и ВЦИОМ.

Чаще всего финансовую помощь считают уместным оказывать в случае непредвиденных обстоятельств (80%). Вескими причинами для материальной поддержки россияне считают: получение высшего или специального образования безработных детей и внуков (74%) и выход родителей на пенсию (70%). Две трети опрошенных уверены, что стоит помогать родственнику при потере работы (66%) или оплачивать ремонт в доме родителей (65%).

При этом практически каждый второй россиянин получает финансовую помощь от родных (46%). Треть респондентов в выборке (29%) принимают ее от родителей, только 9% –- от детей (среди опрошенных людей 55-65 лет этот показатель достигает 24%), а от родных братьев и сестер — 7%. Чем моложе респондент, тем чаще ему оказывают финансовую помощь: 52% молодежи в возрасте 18-24 лет получают ее от родителей, 18% — от бабушек и дедушек. Сельские жители чаще других финансово поддерживают детей (23%).

Факторы устойчивости семьи

Наиболее важными условиями для стабильности и устойчивости семьи опрошенные россияне считают хорошие взаимоотношения (6,7 баллов из 7 возможных) и здоровье домочадцев (6,38 баллов). На третьем месте — собственное жилье (6,03 балла). В меньшей степени важны совместный семейный досуг (5,68), достойный уровень дохода (5,66), разностороннее развитие членов семьи — интеллектуальное, культурное и духовное (5,65), — а также накопления, которые обеспечивают «финансовую подушку» (5,38). Замыкает рейтинг бытовой комфорт — хороший ремонт, мебель, техника и прочее (5,17). Примечательно, что для жителей Урала на первом месте оказалось здоровье членов семьи (6,53 балла).

Новогодние подарки

Большинство опрошенных россиян считают важным делать подарки родным на Новый Год (87%). Практически каждый пятый думает, что подарками скорее нужно порадовать детей, а не взрослых (23%), и только 10% придерживаются мнения, что новогодние подарки в принципе можно не дарить. На ближайший Новый Год планируют преподнести подарок своим близким 78% опрошенных, самый популярный вариант — угощения к новогоднему столу (45%). Второе место занимают аксессуары для новогоднего настроения (26%). Третье место занимают подарки для разностороннего развития (книги, билеты на концерт и другое) (21%). Среди тех, кто планирует дарить подарки родным, 69% планируют потратить на них не более 10 тысяч рублей. Бюджет свыше этой суммы закладывает каждый пятый (20%).

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