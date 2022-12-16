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Концерн Henkel обособит свой бизнес в РФ. Пока компания не смогла его продать

Концерн Henkel обособит свой бизнес в РФ. Пока компания не смогла его продать
Иллюстрация: Henkel.com

Немецкое представительство Henkel, крупного производителя бытовой химии, будет работать под другим названием. Обособление российского бизнеса поможет выиграть время для предпродажной подготовки.

#ИСХОД#НОВОСТИ

Немецкая компания Henkel, крупный производитель косметики и бытовой химии (бренды «Пемолюкс», Persil, Schwafzkopf, «Момент», Ceresit и другие), с 2023 г. будет работать в России как самостоятельная организация под названием Lab Industries. Как пишет «Коммерсантъ», об этом говорится в письме гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских поставщикам. В октябре компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз».

Henkel объявила об уходе с российского рынка в апреле 2022 г. и с тех пор «работает над реализацией этого решения, которое подразумевает передачу прав собственности», пишет г-н Быковских. Независимость локальной структуры от глобальных бизнес-процессов Henkel является необходимым условием.

Немецкому концерну пока не удалось продать бизнес в России: вероятно, это связано с высокой оценкой, более 500 млн евро, а желающие купить активы оказались связаны с бизнесменами, против которых действуют западные санкции.

Обособление российских активов в независимую структуру позволит компании снизить политическое давление со стороны ЕС и выиграть время для предпродажной подготовки, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Справедливая оценка российского бизнеса Henkel составляет примерно 600 млн евро, но сейчас такие сделки проходят с большим дисконтом, и компания вряд ли сможет получить больше 250-300 млн евро.

Автор: Андрей Пермяков
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