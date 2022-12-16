Концерн Henkel обособит свой бизнес в РФ. Пока компания не смогла его продать

Немецкое представительство Henkel, крупного производителя бытовой химии, будет работать под другим названием. Обособление российского бизнеса поможет выиграть время для предпродажной подготовки.

Немецкая компания Henkel, крупный производитель косметики и бытовой химии (бренды «Пемолюкс», Persil, Schwafzkopf, «Момент», Ceresit и другие), с 2023 г. будет работать в России как самостоятельная организация под названием Lab Industries. Как пишет «Коммерсантъ», об этом говорится в письме гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских поставщикам. В октябре компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз».

Henkel объявила об уходе с российского рынка в апреле 2022 г. и с тех пор «работает над реализацией этого решения, которое подразумевает передачу прав собственности», пишет г-н Быковских. Независимость локальной структуры от глобальных бизнес-процессов Henkel является необходимым условием.

Немецкому концерну пока не удалось продать бизнес в России: вероятно, это связано с высокой оценкой, более 500 млн евро, а желающие купить активы оказались связаны с бизнесменами, против которых действуют западные санкции.

Обособление российских активов в независимую структуру позволит компании снизить политическое давление со стороны ЕС и выиграть время для предпродажной подготовки, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Справедливая оценка российского бизнеса Henkel составляет примерно 600 млн евро, но сейчас такие сделки проходят с большим дисконтом, и компания вряд ли сможет получить больше 250-300 млн евро.

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