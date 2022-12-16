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Уральские предприниматели готовятся к росту кадастровой стоимости зданий и помещений

Уральские предприниматели готовятся к росту кадастровой стоимости зданий и помещений
Иллюстрация: ru.freepik.com

Промежуточный отчет о государственной кадастровой оценке может быть опубликован в августе. Как отмечают эксперты, с большой долей вероятности стоимость коммерческой недвижимости вырастет на 25%.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

В следующем году в России пройдет массовая переоценка объектов капитального строительства: зданий, помещений, сооружений, машино-мест. Как отмечают эксперты, с большой долей вероятности стоимость коммерческой недвижимости  вырастет на 25%.

По словам члена СОСПП, генерального директора ГК «Априори» Сергея Козлова, чтобы исключить необоснованный рост кадастровой стоимости объектов, необходимо заранее изучить промежуточный отчет о государственной кадастровой оценке:

Ожидается, что промежуточный отчет будет опубликован в августе следующего года. После этого собственники смогут использовать все возможные способы понижения кадастровой стоимости: от устранения ошибок в отчете до установления кадастровой стоимости в размере рыночной — этот вопрос можно решить на Комиссии при Центре государственной кадастровой оценки (если не будет продлена работа Комиссии при МУГИСО) или в суде.

Эксперт напомнил, что в текущем году была проведена кадастровая оценка земельных участков, и в результате этого стоимость многих участков существенно выросла. Так, например, размер платежей по земельному налогу и налогу на имущество в совокупности для некоторых торговых центров увеличился в полтора-два раза.

Сергей Козлов также отметил, что до 2025 г. в России могут перейти к налогообложению всех объектов  недвижимого имущества по кадастровой стоимости. С таким предложением выступил федеральный Минфин. По прогнозам, такой шаг позволит увеличить доходы бюджета, но приведет к росту нагрузки на бизнес, поскольку  в большинстве случаев балансовая стоимость объектов ниже кадастровой.

Ранее DK.RU писал, что в первом полугодии 2022 г. Комиссия при МУГИСО  по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости снизила стоимость 244 объектов недвижимости на общую сумму в 7,3 млрд руб.

Автор: Елизавета Порошина
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