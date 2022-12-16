Центробанк увидел растущий дефицит работников. Это грозит бизнесу усилением издержек

«Весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас». ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.

В пятницу ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на конференции по итогам заседания ЦБ указала, что текущая инфляция является умеренной, а потребительский спрос сдержанным, но в последнее время давление на цены усилилось. Среди главных факторов она назвала повышенные инфляционные ожидания, нехватку рабочей силы в отдельных секторах, дефицит предложения, бюджетный дефицит и ухудшение условий внешней торговли.

В ноябре-декабре инфляция выросла прежде всего за счет роста тарифов ЖКХ. Вместе с тем на индексацию цен давят повышенные инфляционные ожидания компаний и граждан. Растут издержки предприятий на персонал: нехватка сотрудников возросла, особенно это заметно по предприятиям промышленности, транспорта, логистики и строительства.

Не исключено, что нехватка работников и дальше будет нарастать. Как результат, мы можем увидеть не только исторически низкие уровни безработицы в следующем году, но и рост зарплат, существенно опережающий увеличение производительности труда, — сказала глава ЦБ.

Она не назвала причины растущей нехватки сотрудников, но ранее ЦБ указывал, что дефицит усилился в том числе из-за частичной мобилизации, объявленной в сентябре. На инфляцию, впрочем, она, по мнению регулятора, повлияла положительно, так как привела к падению спроса, сообщал DK.RU.

Наконец, на инфляцию влияет и адаптация российских компаний к новым условиям: им приходится искать новых поставщиков, логистические маршруты и способы расчетов. В этом месяце к ним добавилось эмбарго на поставки нефти, а также установление потолка цен на российскую нефть, но их эффекты регулятор уточнит только в феврале.

Вместе с тем, по словам Набиуллиной, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит замедляться, так как из расчета будут выходить самые «тяжелые» по темпам роста цен месяцы.

Весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас. В таких ситуациях при принятии решений мы в большей мере ориентируемся на прогноз и текущие показатели устойчивого ценового давления, очищенные от влияния разовых факторов, — сказала г-жа Набиуллина.

Вместе с тем деловая активность в октябре восстанавливалась после сентябрьского спада, в ноябре рост также продолжился. Замедление частных инвестиций отчасти компенсируется наращиванием государственных. Наибольший прирост инвестиций наблюдается на Дальнем Востоке, где модернизируется транспортно-логистическая инфраструктура. Импорт через восточные порты на четверть выше прошлогодних значений, уточнила Набиуллина.

Любопытно, что в Москве и Санкт-Петербурге произошел существенный спад потребительской активности, тогда как на юге России, Урале и Дальнем Востоке спрос остался примерно таким же, как в прошлом году.

При будущих решениях о ключевой ставке ЦБ будет учитывать все поступающие данные, чтобы «не препятствовать структурной трансформации экономики и обеспечить возвращение инфляции к цели вблизи 4% в 2024 г.», заключила Эльвира Набиуллина.