«Сейчас около 15% супружеских пар репродуктивного возраста не могут иметь детей»

Как на Среднем Урале наука и медицина помогают тем, у кого не получается зачать ребенка самостоятельно. Ежегодно к репродуктологам обращаются тысячи семей.

Все чаще жители Свердловской области приходят в специализированные медцентры, чтобы сдать биологический материал на хранение или получить консультацию по ЭКО. Например, осенью уральские врачи зафиксировали рост числа приходящих в такие центры мужчин — в основном, среди них были мобилизованные и те, кто решил покинуть страну.

Увеличивается и количество процедур ЭКО, которые проводят на Среднем Урале. Если в 2015 г. за счет средств ОМС забеременеть по программам вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) пытались 2 тыс. пар, то в 2022 г. их было уже больше 3,6 тыс. Пациенты также обращаются в клиники платно.

Родоначальник клинической эмбриологии на Урале, заместитель гендиректора Центра семейной медицины Сергей Балезин провел для журналистов экскурсию по учреждению и рассказал, какой путь проходят пары в ожидании беременности.

С чего все начинается

В Екатеринбурге по программам ВРТ работают шесть медицинских центров. Туда обращаются пары, у которых не получается забеременеть самостоятельно в течение одного года при условии активной половой жизни. До того, как вступить в протокол, партнеры проходят комплексное обследование.

В каждом конкретном случае врачи подбирают подходящую технологию. Основных метода сейчас два:

это ЭКО (когда оплодотворение яйцеклетки происходит искусственно «в пробирке» со специальной средой),

(когда оплодотворение яйцеклетки происходит искусственно «в пробирке» со специальной средой), и ИКСИ (инъекция единичного сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки).

Ни один из этих методов не гарантирует, что женщина забеременеет с первого раза, — объясняет Сергей Балезин. — После ИКСИ беременность наступает в 90% случаев, но фактически это «насильственное оплодотворение». Вероятность наступления беременности в результате ЭКО — примерно 50%. Предварительно мы обсуждаем с пациентами, какой метод будем использовать. Но очень часто по договоренности с парами для подстраховки мы готовим биоматериал и для ЭКО, и для ИКСИ.

Если партнеры планируют беременность с собственными яйцеклетками и сперматозоидами, первый этап — сбор биоматериала. Мужчина сдает сперму (эякулят) в специальной комнате в медицинском центре в промаркированный определенным образом контейнер. Предварительно ему необходимо на какое-то время отказаться от алкоголя, курения и секса. В большинстве случаев на этом все и заканчивается. У мужчин, которым после травм, болезней и операций поставили диагноз азооспермия, все происходит сложнее — для получения их половых клеток врачам необходимо провести небольшую операцию.

В свою очередь женщина готовится к пункции вместе со своим гинекологом с помощью гормональных препаратов.

За день до манипуляции пациентке ставят специальный укол, с этого момента в течение 40 часов ее организм готовится к овуляции, — говорит Сергей Балезин. — Сложность заключается в том, что получить фолликулы врачи должны за 2-3 часа до окончания этого срока, пока они достаточно крупные. Поэтому опаздывать на пункцию ни в коем случае нельзя. Процедура поводится в специальной операционной. Женщина в это время находится в кресле в состоянии медикаментозного сна. После того, как пациентка проснулась, она отправляется домой, а врачи продолжают общение с ней по телефону.

Настоящая магия

Дальше в игру вступают эмбрионологи и генетики. Сначала специалисты проверяют качество полученного материала. Под микроскопом они смотрят, есть ли в эякуляте мужчины живые сперматозоиды, как они двигаются, сколько их (считается, что при концентрации 14 млн сперматозоидов на 1 мл пары могут забеременеть и без ВРТ). Затем клетки делят на «хорошие» и «плохие» с помощью реагентов.

Женский биоматериал тоже специальным образом готовят к процедуре. Во время пункции врачи могут получить как одну, так и несколько пригодных к оплодотворению яйцеклеток. Их очищают от фоликулярной жидкости, которая в естественной среде препятствует оплодотворению.

Для оплодотворения в емкость с питательной средой отправляется до 5 яйцеклеток и эякулят, в котором содержится не менее 100 тыс. сперматозоидов. За ночь происходит процесс оплодотворения, — говорит Сергей Балезин. — Дальше мы в течение пяти дней выращиваем эмбрионы, которые затем переносим в матку. Одновременно мы можем переносить не более двух эмбрионов, чтобы исключить многоплодную беременность. Остальные можно заморозить на будущее. Если организм женщины еще не готов к переносу и ей нужно восстановиться после гормонального вмешательства, у нас есть возможность отложить процедуру.

Еще один важный момент: перед переносом эмбрионы направляют на генетическую диагностику, чтобы исключить патологии. Технологии позволяют выбрать нужный пол ребенка. Но по законодательству на этот шаг врачи могут пойти только в том случае, если обнаружено наследственное заболевание, которое передается только по женской или мужской линии.

Замороженные эмбрионы хранят в специальном криохранилище, где они могут находиться несколько месяцев и даже лет. В канистре, где поддерживается определенная температура, размещаются специальные трубочки: в каждой из них может быть от 5 до 15 эмбрионов одной женщины. Эякулят мужчин содержат в пробирках в таких же канистрах.

При этом яйцеклетки эмбриологи стараются не хранить, потому что они плохо переносят заморозку. Если у женщины есть постоянный партнер и ей необходимо по каким-то причинам отсрочить беременность (например, она криоконсервирует яйцеклетки перед удалением яичников или химиотерапией) — врачи убеждают ее заморозить именно эмбрион.

Как подбирают доноров

Иногда супружеские пары вынуждены использовать в ЭКО или ИКСИ донорский материал. Для этого они берут сперматозоиды и яйцеклетки, которые хранятся в специальных банках. Чтобы подобрать подходящий материал, они могут обратиться как в медицинские центры, так и в специальные агентства.

По словам Сергея Балезина, к донорам предъявляют высокие требования. Это должны быть здоровые люди с привлекательной внешностью в возрасте до 35 лет, у которых уже есть собственные здоровые дети. Перед сдачей материала они проходят комплексное обследование.

Материал из банков предоставляется парам анонимно. Но они получают описание донора, его психологический портрет, данные о его группе крови. Также сейчас некоторые доноры соглашаются предоставить в банк свои детские фотографии.

По оценкам уральских врачей, в ближайшие десятилетия процент семей, которые будут нуждаться в ВРТ, может вырасти.

По мировой статистике сейчас 15% супружеских пар репродуктивного возраста не могут иметь детей или сталкиваются с проблемами с зачатием. Это процент примерно одинаковый как в европейских, так и в азиатских странах, — объясняет Сергей Балезин. — Но мы видим, что постепенно увеличивается возраст вступления в брак. Женщины стараются реализовать себя, построить карьеру. У нас даже есть пациентки, которые пока не состоят в браке и не имеют детей, и решают заморозить свои яйцеклетки на будущее.

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