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Банки: ставки по депозитам сохранятся без изменений до конца года

Банки: ставки по депозитам сохранятся без изменений до конца года
Иллюстрация: https://unsplash.com/

Сохранение ключевой ставки ЦБ позволит банкам в декабре зафиксировать текущие ставки по вкладам и накопительным счетам, а всему рынку — преодолеть 30 трлн руб. по уровню портфеля привлеченных средств.

#НОВОСТИ

На последнем заседании ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Традиционное ускорение инфляционных процессов в России в конце года и повышение ключевой ставки ФРС США оказывают давление на курс национальной валюты. Однако средняя доходность по депозитам на рынке в декабре стабилизируются на текущем уровне вслед за сохранением ключевой ставки. В результате по итогам года портфель рублевых пассивов в российских банках превысит 30 трлн рублей, увеличившись на 8-10% к началу года.

В январе 2023 года средние ставки на рублевом рынке сбережений в целом останутся на существующем уровне. При этом рыночная доходность по коротким вкладам на срок 3-6 месяцев может незначительно вырасти и закрепиться на отметке 7-7,5% годовых, а максимальные ставки по долгосрочным депозитам, напротив, после пикового сезона могут вернуться к доакционному уровню в 8-8,5%. Это будет связано с завершением сезонных предложений от ряда игроков рынка, поэтому до конца года российские вкладчики могут разместить свои средства с большей выгодой. В начале года темпы роста спроса на долгосрочные депозиты могут уменьшиться, и фокус внимания клиентов снова вернется к продуктам со сроком 3-12 месяцев, — говорит Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

Отметим, ряд банков уже провели раунд повышения ставок по сберегательным продуктам. ВТБ, в частности, запустил трехлетний вклад с повышенной ставкой до 9,5% годовых и планирует в декабре-январе сохранить ставки по всем типам классических сберегательных продуктов на текущем уровне.

В Росбанке проценты по депозитам подняли с 16 ноября, наиболее значительно увеличилась доходность вкладов на год. В Абсолют Банке за ноябрь 2022 повышение ставок по вкладам достигло 1,45%. Сильнее всего проценты выросли по депозиту без опции пополнения на срок от 9 до 12 месяцев. Так, раньше лучшие предложения действовали по депозитам на полгода, а сейчас на более длительный срок. В МКБ уровень максимальной ставки по вкладам вырос в ноябре с 8,7 до 10%. Там запустили депозит на три года и именно по нему установили такую доходность.

<<<Читайте также:>>> Банки массово повысили ставки по долгосрочным депозитам

Автор: Гринина Ирина
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