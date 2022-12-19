«Титановая долина» перечислила в бюджеты всех уровней более 5 млрд руб.

Особая экономическая зона отмечает 12-летие работы и приводит цифры: 21 резидент, 19 млрд руб. инвестиций от бизнеса, выручка в 38 млрд руб. и более 1,7 тысячи рабочих мест.

Резиденты особой экономической зоны «Титановая долина», которая была создана в Свердловской области 16 декабря 2010 г., за 12 лет перечислили в казну всех уровней более 5 млрд руб.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что особая экономическая зона «Титановая долина» — это действенный и эффективный инструмент привлечения инвесторов на территорию Свердловской области. С начала работы преференциальной площадки объем налоговых платежей резидентов ОЭЗ в бюджеты всех уровней составил 1,51 миллиарда рублей. Объем таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ — 1,56 миллиарда рублей. А объем страховых взносов — 2 миллиарда рублей, — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Приоритетными отраслевыми направлениями уральской ОЭЗ стали авиастроение, производство оборудования и компонентов для машиностроения и металлургии, деревообработка, медицинская промышленность и производство строительных материалов.

На площадках продолжается активная стройка: в Верхней Салде прокладывается железнодорожная инфраструктура и идет строительство современного завода по выпуску железнодорожных колес компании «Аллегро». На Уктусе строятся новые производственные корпуса для АО «Уральский завод гражданской авиации», где будут выпускаться самолеты «Байкал» и «Ладога». Там же строит современный производственный комплекс еще один резидент ОЭЗ — компания МО «Отдел медицинской техники».

Всего на территории работает 21 резидент, объем вложенных бизнесом инвестиций — 19 млрд руб., выручка — 38 млрд руб., создано более 1,7 тысячи рабочих мест.

До конца года Экспертный совет «Титановой долины» рассмотрит заявку еще одной компаний о присвоении ей статуса резидента, — сообщил генеральный директор особой экономической зоны Андрей Антипов.

Напомним, в августе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев презентовал министру экономического развития РФ Максиму Решетникову планы по расширению особой экономической зоны в регионе. Заявку на увеличение площади ОЭЗ «Титановая долина» планируется подать в Минэкономразвития России.

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