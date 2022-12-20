Михаил Задорнов: «Отсутствие глубокого спада не должно создавать иллюзий»

«Наше телевидение говорит с саркастической радостью, что европейцы замерзают. Я не совсем понимаю, чему здесь радоваться. По сути, мы теряем рынки, которые выстраивали еще со времен Советского Союза».

Михаил Задорнов, председатель правления банка «Открытие», который вскоре будет приобретен банком ВТБ (конечный бенефициар обоих — государство), в интервью РБК рассказал, что падение экономики в 2022 г. было гораздо слабее, чем ожидалось в феврале-марте, но сейчас существует много долгосрочных факторов падения. DK.RU выбрал главное из беседы.

Рубль держится на довольно крепком уровне (несмотря на падение последних дней) за счет очень хорошего платежного баланса (экспорт намного превышает импорт), и он помог сбить волну инфляции после февраля. Однако с вступлением в силу эмбарго на поставки нефти в Евросоюз падение добычи нефти неизбежно: в «Открытии» закладывают падение с 525 млн тонн в этом году до 475 млн тонн в следующем — это значительно повлияет на экономику.

Кроме того, у российских предприятий закончились или заканчиваются запасы материалов и оборудования, а новых поставок нет. И это «постепенное приспосабливание к новым условиям в следующем году будет негативно сказываться именно на развитии и функционировании целого ряда отраслей» — нет многих критически важные компонентов и оборудования.

Что-то из промышленного оборудования мы делаем, но это очень узкий спектр. <…> Что одна страна с масштабом экономики всего 2% мирового ВВП может все изготавливать сама — иллюзия. Такого не бывает, и это нерационально. Есть многие виды оборудования, которые изготавливает вообще одна страна или одно крупное предприятие. <…> Поэтому, к сожалению, в двух-трехлетней перспективе эта ситуация будет срезать темпы экономического роста. Ощущение, что у нас нет глубокого спада, не должно создавать иллюзий: в следующем году мы будем расти в разы медленнее всех крупных конкурентов, — рассказал г-н Задорнов.

По его мнению, российская экономика перейдет к росту в конце следующего года, но рост в 2022-2025 гг. будет в пять раз медленнее, чем в других странах, что будет вести к накапливанию отставания в том числе в уровне жизни людей.

Разворот поставок российских энергоносителей на Восток практически безальтернативен, но нужно снизить зависимость от Китая и диверсифицировать эти связи. Но, чтобы создать инфраструктуру для экспорта газа, нужно 3-4 года.

Мы смотрим на высокие цены энергоносителей в Европе. Наше телевидение говорит с саркастической радостью, что европейцы замерзают. Я не совсем понимаю, чему здесь радоваться. По сути, мы теряем рынки, которые выстраивали еще со времен Советского Союза. <…> Да и потребителей такого масштаба и с такой ценой и маржой, какой была Европа, в мире не так много, — сказал глава «Открытия».

Профицит платежного баланса в России в этом году составит порядка $270 млрд — это почти столько же, сколько составляют замороженные в феврале золотовалютные резервы ЦБ ($300 млрд).

Но держать их в валюте не можем, потому что эта твердая валюта будет также заморожена. Товаров на эту сумму наши страны-партнеры экспортировать в Россию не могут. Возникает вопрос не расчетов, а устойчивого хранения или овеществления этих позитивных результатов нашей торговли. Можно либо покупать какие-то товары, либо инвестировать, либо покупать предприятия, — говорит Михаил Задорнов.

Он ожидает, что в следующем году положительное сальдо торгового баланса сократится минимум вдвое, прежде всего за счет падения нефтегазового экспорта. Вместе с тем, импорт постепенно восстанавливается за счет крепкого рубля. Однако российскую валюту ждет естественное ослабление, примерно до 75 руб. за доллар и евро. К тому же Россия крупнейший экспортер и не может быть изолирована, чтобы не почувствовать удар вероятность глобальной рецессии.

«Если, допустим, цены на нефть упадут не до $70 [за барр.], а до $40–45, пускай даже на полгода, это двинет курс не к 75 руб., а к 80–85. То есть падение сырьевых цен вместе с рецессией — это дополнительное ослабление рубля. И тут уже инфляция не 4–5% в следующем году, как в базовом сценарии, а 10–12%. Это поднятие ставки ЦБ и определенное давление на темпы экономического роста», — говорит предправления «Открытия».

Он также надеется, что в мае-июне военный конфликт будет в той или иной форме заморожен: «Не обязательно это произойдет в виде мирного договора или соглашения».

Контракт г-на Задорнова истекает 31 декабря 2022 г., о дальнейших своих планах он пока не рассказывает, но будет работать в «Открытии» до закрытия сделки с ВТБ.