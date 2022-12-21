«Полученная смесь бензина с водой стоит до сих пор, и химики говорят, что это бензин»

Уральские инженеры обсудили полезные для добычи золота, нефти и изумрудов метаморфозы — возможные в теории и доказанные экспериментально, но пока не применимые на практике.

Тема очередного заседания Комитета по энергетике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей звучала так: «Энергетика — курс на развитие промышленности и использование отечественного оборудования». Представители предприятий и научно-исследовательских институтов обсудили эксперименты с использованием эффекта Юткина, открытого советским ученым в первой половине прошлого века. Результаты этих экспериментов поражают воображение. А подобные исследования создают основу для развития импортозамещающих технологий в отрасли.

Подробнее о результатах проведенных исследований и причинах, по которым они пока не внедряются на производстве — в материале DK.RU.

Справка DK.RU Лев Александрович Юткин — русский инженер, который в 1930-х гг. открыл эффект разряда постоянного тока в водной среде. Открытие было запатентовано в 1950 г. Эффект Юткина или электрогидравлический эффект представляет собой высоковольтный электрический разряд в жидкой среде. Он вызывает различные физические явления, в том числе появление сверхвысоких импульсных гидравлических давлений — мощнейший гидроудар с локальным давлением выше ста тысяч атмосфер.

Об исследовании эффекта Юткина в Березовском руднике

Фарид Набиуллин, генеральный директор ООО «БРУ»:

— Месторождение Березовского рудника было открыто давно, еще в императорской России, и до сих пор эксплуатируется. В следующем году ему исполняется 275 лет. За это время месторождение очень оскуднело. Исходное содержание золота здесь — 1,7 грамма на тонну. Сегодня мы работаем на самом нижнем горизонте — 712 метров. И это требует серьезных затрат.

Бедность нашего месторождения подтолкнула нас к поиску новых вариантов добычи и извлечения золота. Одним из направлений работы здесь мы выбрали исследования эффекта Юткина.

«Мы отделили изумруды от минерального агрегата за шесть секунд»

— Мы собрали генератор импульсных токов. С его помощью дается электрический разряд большой силы в водную среду. Напряжение за счет конденсаторов достигается достаточно серьезное — от 50 до 100 кВ (1 киловольт равен 1000 вольт). Буквально за шесть секунд, благодаря сверхвысокому давлению минерал, подвергнутый такому удару, просто разрушается, высвобождая все разнородное.

Представьте себе, что яблоко — это минерал, а зерно внутри него — это те золотины, которые нам необходимы. В результате воздействия яблоко просто разрывается, высвобождая эти зерна. Тоже самое происходит с рудой.

Эффект Юткина мы опробовали на руде наших соседей. У них технология добычи точно такая же, как у нас. Единственное, они добывают не золото, а берилл, в частности — изумруд. Исходная руда — единый минеральный агрегат с вкраплениями берилла и изумрудов. Представьте себе: работники сидят и буквально клещами их выкусывают. Мы же подвергли эти агрегаты электрогидравлическому удару, воздействуя на них в течение пяти-шести секунд и получили берилл.

«Мы получили водно-угольное топливо, у которого нет зольности»

— Помимо этого, мы подвергли электроудару уголь. Взяли 40% воды и 60% угля. Воздействовали на смесь электрогидроударом непродолжительное время. Полученную смесь мы назвали водно-угольное топливо. Образцу, который мы получили, уже 10 лет. Это топливо прекрасно горит, и при этом зольности никакой нет.

При сжигании углей, особенно низкосортных, зольность — один из самых серьезных показателей: когда загружаешь куб, получаешь больше куба золы.

За счет высокого давления происходит внедрение кристаллической решетки воды в кристаллическую решетку углеводорода. При этом, я не могу сказать, куда девается зола. Но факт остается фактом.

Эффект Юткина не изучен до конца. При нем возникает сверхвысокое давление в десятки тысяч атмосфер. Именно благодаря этому давлению происходят такие вот метаморфозы.

«Мы увеличили полезные свойства нефти»

— Нашими разработками заинтересовались нефтянники. Мы обработали нефть электрогидроударом, в том числе нефть в соединении с водой. Полученную смесь отдали в «Нижнекамскнефтехим». И нам выдали заключение о том, что полученная нефть более качественная.

Результаты испытаний проб исходной и обработанной нефти показали, что ее кинематическая вязкость после обработки стала на 46,4% ниже. То есть нефть стала значительно жиже, и доля ее светлых фракций выросла с 58 до 82-86%.

Таким образом, используемая технология позволяет осуществлять изменение свойств нефти, увеличивать отбор суммы светлых нефтепродуктов. Одновременно с изменением отбора суммы светлых имеет место практически двукратное снижение кинематической вязкости. Исследованный метод позволяет изменить свойство исходной нефти, согласно требованиям производства.

О забытой технологии получения нефти из смеси нефти и воды

Валерий Родин, председатель комитета по энергетике СОСПП

— Как-то я находился в командировке на Подольском котельном заводе, где в тот момент занимались проблемой использования внутреннего резонанса. Мне показали установку размером с полстола. На моих глазах в нее залили ведро бензина и ведро воды, смесь преобразовали. Полученную жидкость залили в рафик (советские типы микроавтобусов и малотоннажные автомобили – прим. ред.), и он на ней ездил.

Меня это заинтересовало. Мы стали с ними работать. Мешали мазут с водой один к одному. Автор установки был в преклонном возрасте и плохо слышал, его фамилия Елизаров. Он не мог объяснить принцип ее работы. Потом он уехал в Америку и там его следы потерялись.

Полученная смесь — результат работы того внутреннего резонанса, который есть в любой установке, в теле, во всем. Он доводил эту установку до состояния резонанса и там происходило то же, о чем говорил предыдущий спикер — соединение двух веществ на уровне атомов.

Эта смесь бензина с водой стоит до сих пор, она не разлагается, и химики говорят, что это бензин: мы через Минэнерго доказали это в результате вневедомственных испытаний. До применения на производстве это изобретение, к сожалению, не дошло.

Об очищении воды с помощью эффекта Юткина

Олег Красный, младший научный сотрудник ИЭФ УрО РАН:

— Мы тоже изучали эффект Юткина, но немножко в другом применении — при электрогидравлическом дроблении в пульпе (горной породе). Мы также подключили генератор к разрядной ячейке, через которую течет пульпа, растворенная в воде.

Соответственно благодаря эффекту Юткина, который включает в себя высокое давление, воздействие света и ультрафиолетового излучения, мы дробили породу. Нам тоже удалось извлечь из нее мелковкрапленное золото.

Но есть и второе применение эффекта Юткина, менее очевидное, но не менее результативное. Это обеззараживание воды.

Я ездил и набирал воду около екатеринбургского цирка. Тогда по той набережной, где я это делал, бегали крысы. В итоге после обработки все микроорганизмы в этой воде умерли!

О перспективах использования эффекта Юткина

Фарид Набиуллин, генеральный директор ООО «БРУ»:

— К сожалению, в наших масштабах, когда у нас годовой объем добычи 500 тыс. тонн, такой метод лабораторного уровня применить непросто. Но после воздействия генератора импульсных напряжений на наш минерал, крепость которого составляет 1400-1600 кгс/мм² (килограмм-сила на кв. миллиметр, 1600 — абсолютная твердость алмаза, — прим. ред.), я буквально раздавил пальцами.

Данный метод требует больших затраты электроэнергии — в четыре раза больше, чем мы тратим сейчас. Плюс быстро выходят из строя изоляционные материалы, которые мы используем. К большому сожалению минусов достаточно много. В результате, мы отказались от этой технологии.

Кстати, эффект Юткина использовался в литейном производстве для очистки литья. То есть, в свое время в качестве формовочного материала применяли кварцевый песок. Чтобы очистить от него литейную заготовку, ее помещали в большие ванны, опускали туда электроды, включали гидроудар и песок буквально отлетал.

Мы открыли много нового, пользуясь этим эффектом, но мы не добились желаемых результатов для себя. Однако нашими разработками заинтересовались нефтяники.

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