При продаже активов в России иностранных инвесторов обязали делать взнос в бюджет

Чтобы правительственная комиссия одобрила сделку по продаже российского актива иностранного инвестора из недружественной страны, продавец должен пойти на дисконт в 50% или дать покупателю рассрочку.

При одобрении сделок по продаже их российских активов иностранные компании должны либо добровольно уплатить взнос в федеральный бюджет, либо согласиться на рассрочку платежа для покупателя. Такое решение приняла подкомиссия Минфина по выдаче разрешений на сделки резидентов с инвесторами из недружественных стран, пишет РБК со ссылкой на источники. В Минфине подтвердили применение этих критериев.

Структура Минфина, принимая решение о таких сделках, будет исходить из нескольких критериев: независимая оценка актива, рассрочка для покупателя на год-два либо добровольный взнос в бюджет не менее 10% от суммы сделки, продажа актива с дисконтом не менее 50% от суммы независимой оценки, а также установление KPI для новых акционеров.

Четкие критерии лучше, чем оставлять сделку на усмотрение государства без каких-либо критериев, говорит управляющий партнер юридической фирмы «Кучер Кулешов Максименко и партнеры» Алена Кучер. А неформальное требование о 50% дисконте к рыночной оценке существовало и ранее. Эксперты считают вполне разумным установки KPI для инвестора: по сохранению рабочих мест, объему производства, налоговым выплатам и прочему.

Как сообщал DK.RU, правительственная комиссия отказалась огласовывать продажу Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, принадлежащего австрийской компании Mondi, структуре «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд руб. Сумма сделки превышала лимиты дисконтирования, установленные государством.