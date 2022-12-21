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При продаже активов в России иностранных инвесторов обязали делать взнос в бюджет

При продаже активов в России иностранных инвесторов обязали делать взнос в бюджет
Иллюстрация: Pixabay.com

Чтобы правительственная комиссия одобрила сделку по продаже российского актива иностранного инвестора из недружественной страны, продавец должен пойти на дисконт в 50% или дать покупателю рассрочку.

#САНКЦИИ#ИСХОД#НОВОСТИ

При одобрении сделок по продаже их российских активов иностранные компании должны либо добровольно уплатить взнос в федеральный бюджет, либо согласиться на рассрочку платежа для покупателя. Такое решение приняла подкомиссия Минфина по выдаче разрешений на сделки резидентов с инвесторами из недружественных стран, пишет РБК со ссылкой на источники. В Минфине подтвердили применение этих критериев. 

Структура Минфина, принимая решение о таких сделках, будет исходить из нескольких критериев: независимая оценка актива, рассрочка для покупателя на год-два либо добровольный взнос в бюджет не менее 10% от суммы сделки, продажа актива с дисконтом не менее 50% от суммы независимой оценки, а также установление KPI для новых акционеров. 

Четкие критерии лучше, чем оставлять сделку на усмотрение государства без каких-либо критериев, говорит управляющий партнер юридической фирмы «Кучер Кулешов Максименко и партнеры» Алена Кучер. А неформальное требование о 50% дисконте к рыночной оценке существовало и ранее. Эксперты считают вполне разумным установки KPI для инвестора: по сохранению рабочих мест, объему производства, налоговым выплатам и прочему.

Как сообщал DK.RU, правительственная комиссия отказалась огласовывать продажу Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, принадлежащего австрийской компании Mondi, структуре «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд руб. Сумма сделки превышала лимиты дисконтирования, установленные государством.

Автор: Андрей Пермяков
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