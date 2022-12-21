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Екатеринбургский цирк закроют на реконструкцию 15 января

Екатеринбургский цирк закроют на реконструкцию 15 января
Иллюстрация: DK.RU

Начать ремонт планировалось летом, но его пришлось отложить из-за находок археологов. Здание подвергнется глобальной внутренней переоснастке, на крыше цирка появится смотровая площадка.

#ЦИРК#НОВОСТИ

Последнее прощальное представление в Екатеринбургском государственном цирке состоится 15 января, после чего он закроется на два года для масштабной реконструкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора цирка Тамару Бортникову.

Проект реконструкции включает несколько этапов, это и проектная документация, разработка и защита ее, и сейчас процедура подходит к концу, почему мы торжественно заявляем, что все-таки в первом квартале 2023 года мы закроемся на реконструкцию, — рассказала Тамара Бортникова.

Она добавила, что на крыше цирка после реконструкции появится смотровая площадка.

«По сути, это будет организованная площадь по периметру нашей крыши. Это будет безопасно, красиво и, безусловно, хорошо организовано», — пояснила она.

Она рассказала, что после реконструкции в здании появятся коворкинги, а музей цирка переместится в новое помещение и получит отдельный вход и возможность работать независимо от графика представлений. Обновится помещение для животных, зрительный зал, холлы и многое другое.

Напомним, что реконструкция екатеринбургского цирка откладывалась из-за археологических раскопок. Археологи нашли рядом со зданием культурный слой XVIII — начала ХХ вв., что может осложнить реконструкцию учреждения. Отчет о раскопках был размещен на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Цирк планировалась закрыть на три года еще летом, однако точной даты не называлось.  

 «Мы ждем распоряжения из главка, из Москвы, по этому поводу», — ответил DK.RU сотрудник цирка. Также он добавил, что на его памяти это первая такая глобальная реконструкция с момента основания здания в 1980 г. С тех пор могли износиться инженерные сети, ведь зданию уже более 40 лет.

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Автор: Татьяна Юстус
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