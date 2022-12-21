Рубль упал до минимумов за полгода: что происходит

Введение потолка цен на российскую нефть и падение цен на энергоноситель, восстановление импорта и другие факторы привели к ослаблению нацвалюты.

Рубль в ходе торгов на Мосбирже в среду продолжил падение: курс доллара США превысил 70,5 руб., курс евро достиг 75 руб. впервые с апреля-мая 2022 г. Обе валюты подорожали на 1,68 руб. и 1,5 руб. соответственно.

Рубль снижается с конца ноября по нескольким факторам: необходимо учитывать введение потолка цен на российскую нефть, обсуждение потолка цен на газ, вступившее в силу с 5 декабря эмбарго на поставки российской нефти морем, отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». В конце года также традиционно растут бюджетные расходы.

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Кроме того, в последние месяцы идет восстановление импорта. В этом году экспорт превышает импорт примерно на $270 млрд, но в следующем году торговый профицит может сократиться вдвое, говорит руководитель отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Это все равно будет защищать рубль от обвального падения, но будет способствовать его плавному ослаблению, в первую очередь в первой половине наступающего года за счет сезонных факторов, — отмечает он.