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«Уральские авиалинии» не смогут полететь в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

«Уральские авиалинии» не смогут полететь в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Иллюстрация: uralairlines.ru

Авиаперевозчик планировал выполнять рейсы по заказу туроператора Fun& Sun. Однако из-за закрытия Иорданией воздушного пространства для самолетов с двойной регистрацией рейсы пришлось отменить.

#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

«Уральские авиалинии» приостановили чартерные рейсы на курорты Египта, которые должны были выполняться по заказу туроператора Fun & Sun. Туристов, которые в ближайшие дни должны были вылететь из Хургады и Шарм-эль-Шейха, предупредили о смене перевозчика.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе «Уральских авиалиний», рейсы в Египет отменили до момента, когда будет решен вопрос с пролетами. Отметим, ранее и другие российские авиакомпании (в частности, iFly) стали убирать из своего расписания полеты на курорты этой страны в связи с закрытием Иорданией воздушного пространства для самолетов российских компаний с двойной регистрацией.

После отмены рейсов «Уральских авиалиний» туроператор Fun&Sun стал пересаживать клиентов с проданными турами на рейсы турецкого перевозчика Corendon. Полеты будут короче по времени, но с посадкой в Анталье.

Этот же турецкий перевозчик помогает туроператору Tez Tour возвращать россиян, которые отдыхают в Египте, обратно. Как сообщили СМИ в этой туркомпании, для вывоза российских туристов также используют мощности авиакомпаний Red Wings и Egypt Air.

Ранее DK.RU сообщал, что авиакомпания Red Wings приступила к выполнению полетной программы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх в середине декабря. Первый лайнер в Хургаду вылетел из Екатеринбурга 15 декабря с полной загрузкой. Полеты в Шарм-Эль-Шейх авиакомпания начнет с 20 декабря. Об отмене рейсов авиакомпания не заявляла. 

Автор: Елизавета Порошина
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