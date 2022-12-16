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Появились новые прямые рейсы из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх

Появились новые прямые рейсы из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх
Иллюстрация: flyredwings.com

К выполнению полетной программы приступила авиакомпания Red Wings. Рейсы из аэропорта «Кольцово» на египетские курорты будут выполняться раз в 10/11 дней.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Для жителей Екатеринбурга запустили новые рейсы на курорты Египта. Их будет выполнять авиакомпания Red Wings. Полеты на лайнерах Boeing 777-200 запланированы в два города — Хургаду и Шарм Эль Шейх.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Кольцово», первый лайнер в Хургаду вылетел из Екатеринбурга 15 декабря с полной загрузкой. Полеты в Шарм-Эль-Шейх авиакомпания начнет с 20 декабря. Рейсы в каждый из городов запланированы раз в 10/11 дней. Согласно данным агрегаторов, стоимость билета в Шарм-Эль-Шейх наинается с 45 тыс. руб., в Хургаду — от 63 тыс. руб. Время в полете составит 6 часов 15 мин. 

Ранее DK.RU писал, что летом полетную программу в Шарм-эль-Шейх и Хургаду открыл туроператор Tez Tour. Кроме этого улететь на египетские курорты из Екатеринбурга можно на самолетах авиакомпании Nordwind. Частота полетов — также раз в 10 дней.

Напомним, в ноябре аэропорт «Кольцово» представил программу полетов на зиму 2022-2023 гг. Всего запланированы рейсы по 76 маршрутам, 28 из них — международные. В целом, количество рейсов из Кольцово за границу с ноября заметно выросло.

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что египетскими курорты пользуются большой популярностью у уральцев. В 2022 г. на этом направлении обслужено уже более 80 тыс. пассажиров.

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Автор: Елизавета Порошина
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