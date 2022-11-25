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Количество рейсов из Кольцово за границу вырастет с ноября

Количество рейсов из Кольцово за границу вырастет с ноября
Иллюстрация: press.airarabia.com

25 ноября «Аэрофлот» запустил масштабную региональную программу с перелетами из Екатеринбурга в две страны. А в декабре появятся прямые рейсы авиакомпании Air Arabia в двух направлениях.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Сегодня «Аэрофлот» открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа и Стамбул. Продолжительность 6 часов 45 минут и 5 часов 30 минут, соответственно. Продажа билетов на эти направления была запущена неделю назад.

Первый самолет «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Стамбул вылетел сегодня утром с загрузкой 90%. Первый борт на Гоа отправится вечером (загрузка — 92%).

Со 2 декабря самолеты Air Arabia начнут летать из Екатеринбурга в Шарджу четыре раза в неделю, а с 29 декабря — в столицу ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Рейсы в Абу-Даби авиакомпания будет выполнять по четвергам. Продолжительность полета составит 5 часов 25 минут.

Напомним, что с ноября AZUR air планирует возить туристов FUN&SUN и Coral Travel из Екатеринбурга и Тюмени на Пхукет и в Паттайю.  

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Автор: Виктория Говорковская
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