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Из Екатеринбурга в Таиланд запускают чартерные рейсы

Из Екатеринбурга в Таиланд запускают чартерные рейсы
Иллюстрация: atorus.ru

Перевозить туристов операторов FUN&SUN и Coral Travel будет авиакомпания Azur Air. Старт программы намечен на конец ноября. Аналогичные рейсы запустят из Тюмени.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Рейсы AZUR air, которые будут возить туристов FUN&SUN и Coral Travel на курорты Таиланда, с конца ноября будут запущены из 10 регионов страны, в том числе — из Екатеринбурга и Тюмени. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, чартеры полетят на Пхукет и Паттайю. Точная дата старта программы и цены на билеты будут озвучены позднее.

В сообщении также указано, что рейсы на Пхукет из Екатеринбурга с 1 декабря также будут доступны туристам ANEX Tour. Купить тур на двоих с размещением в трехзвездочном отеле с завтраком за 11 ночей можно будет за 194 тыс. руб.

Отметим, летом правительство Таиланда увеличило срок безвизового пребывания для иностранных граждан, в том числе — туристов из России. Так с 1 октября текущего года по 31 марта 2023 г. он увеличен с 30 до 45 дней.

Ранее DK.RU писал, что аэропорт «Кольцово» представил программу полетов на зиму 2022-2023 гг. Всего запланированы рейсы по 76 маршрутам, 28 из них — международные. Среди новинок зимнего сезона — чартерные рейсы в индийский Гоа и регулярные рейсы в казахстанский Тараз.

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Автор: Елизавета Порошина
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